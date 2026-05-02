2026年4月から、自転車の交通違反に対しても反則金を課す「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」の運用が始まった。悪質な違反の抑止や安全向上を目的とした新制度だが、日常の足として自転車を利用する人々はこの変化をどう捉えているのだろうか。

「自転車の危険な運転を減らす必要性は理解できるが、今の道路環境や取り締まりの基準には納得がいかない」――。そんな認知と納得感の間で揺れるユーザーの本音を探るべく、マイナビニュース会員310名にアンケートを実施。制度のあり方に対する率直な意見を紹介する。

青切符への関心度は極めて高く、9割超がすでに認知

自転車にも青切符制度が始まったことを知っているか

まず、自転車にも青切符制度が始まったことを「知っている」(95.8%)かを聞いたところ、回答は9割を超えた。制度開始から間もないタイミングでの調査ながら、ほぼ全ての人が改正を認知しており、社会的な関心の高さがうかがえる結果となった。

認知度9割超えも、制度に「納得できない」層が3割を超える実態

この制度について納得できるか

次に、この制度について納得できるかを尋ねた。結果は「納得できる」(32.3%)、「どちらかといえば納得できる」(34.0%)を合わせた肯定派が66.3%となった。

一方で、「どちらかといえば納得できない」(19.5%)、「納得できない」(14.1%)を合わせると33.6%にのぼり、3割を超える人が制度に対して複雑な感情を抱いていることがわかった。認知度は非常に高いものの、制度のあり方に手放しで賛成している人ばかりではない実態が浮き彫りになっている。

「どこまでが違反か」基準の曖昧さが納得を妨げる要因に

自由回答で制度への納得感について詳しく聞くと、制度の必要性自体は認めつつも、その具体的な運用ルールが周知されていないことへの不満や不安が目立った。

特に「どこまでが違反か分かりにくい」といった、取り締まり基準の曖昧さを指摘する声が多い。「警察の胸先三寸で違法かどうか決められかねない」といった、現場の警察官による判断のばらつきを危惧する意見も寄せられている。また、「同じ直線の道でも歩道を通れたり、途中で道路に出なくてはいけなかったりとルールがよくわからない」といった声もあり、走行場所の基準が複雑であることも困惑を招いているようだ。

これらの意見からは、制度の内容が広く認知されている一方で、どのような行為が実際に摘発対象となるのかという「運用の透明性」が欠けていることが、納得感の低さに直結している実態が見えてきた。

「自転車の青切符」に関するアンケート

調査時期: 2026年4月14日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 310人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

