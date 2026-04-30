セレッソ大阪は30日、今年7月29日に『CEREZO OSAKA GLOBAL CHALLENGE -2026-』でブンデスリーガのドルトムントと国際親善試合を開催することを発表した。

ドルトムントは5度のブンデスリーガ優勝やドイツ国内カップ戦であるDFBポカールを5度制覇し、1996－97シーズンにはチャンピオンズリーグ優勝を果たしたドイツを代表する強豪だ。現在C大阪で背番号8を背負うMF香川真司の古巣でもある。

C大阪とドルトムントは2024年7月にも国際親善試合を行っており、その際はC大阪が2－3で敗戦していた。また2025年7月、セレッソ大阪ヤンマーレディースとドルトムントの女子チームが連携協定を締結し、プレシーズンツアーや国際親善試合を実施した。そして2026年1月には、育成分野のさらなる発展と国際的な連携強化を目的としてオフィシャルクラブパートナーシップを締結するなど、両クラブは継続的に交流を深めている。

なお、チケット販売などの詳細はC大阪の公式サイトなどで後日発表される。

■開催概要

開催日時：7月29日（水）19:00 キックオフ（YANMAR HANASAKA STADIUM）

正式名称：CEREZO OSAKA GLOBAL CHALLENGE -2026-

対戦カード：セレッソ大阪 vs ドルトムント

主催：一般社団法人大阪府サッカー協会／株式会社セレッソ大阪

主管：株式会社セレッソ大阪