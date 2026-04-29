アーセナルに所属するドイツ代表MFカイ・ハヴァーツは、チャンピオンズリーグ（CL）準決勝ファーストレグを欠場するようだ。28日、クラブ公式サイトが伝えている。

22年ぶりの優勝を目指すプレミアリーグでマンチェスター・シティとの熾烈な優勝争い中のアーセナルは、クラブ史上初の欧州制覇に向けて2シーズン連続でCL準決勝に駒を進めており、29日にはアトレティコ・マドリードとのアウェイゲームに臨む。

そんなアーセナルでは25日に行われたプレミアリーグ第34節のニューカッスル戦でハヴァーツとエゼがそれぞれ負傷交代を余儀なくされていたことから、両者の状態には注目が集まっている。

アトレティコ・マドリード戦を前にした記者会見で両者の状態について聞かれたアーセナルのミケル・アルテタ監督は「カイは欠場だが、エブズ（エゼ）は出場可能だ」とハヴァーツが出場できない一方、エゼは起用できることを明かした。

そのほか、当初はイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリとともにオランダ代表DFユリエン・ティンバーも出場可能となっていたものの、アルテタ監督はティンバーが引き続き欠場することも明らかにしている。

「（復帰時期は）まだわからない。彼は現在ピッチで練習しているけど、本格的に試合に出場するには、もっと多くのことができるようになる必要がある」