【ファーム】西武の“通算500発迫る主砲”が2号　バックスクリーン直撃の一発















埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの中村剛也は21日、ファーム・リーグ中地区の読売ジャイアンツ戦に「4番・DH」で先発出場。2回に2号本塁打を放った。











西武は初回、巨人の3番・石塚裕惺に3号2ランを浴び、2点を先制された。



反撃したい西武は2回、4番・中村剛也が先頭で打席に立つ。巨人先発は20歳の育成右腕・園田純規だった。



その初球、外角143キロのストレートを中村が振り抜く。打球は大きな弧を描き、バックスクリーンへ。中村らしい一発で1点を返した。



その後は点の取り合いとなる中、8回に試合が動く。西武は3番・仲三優太、さらに代打・村田怜音に2者連続本塁打が飛び出し逆転。最終的に6－4で巨人に競り勝った。



粘る相手を振り切り、最終スコア6－4で西武は巨人に競り勝った。



この試合、中村は4回にも犠飛を放つなど2打数1安打2打点と活躍。残り19本に迫っている通算500本塁打の達成を目指し、状態を上げていきたいところだろう。























【動画】プロ25年目、中村剛也のバックスクリーン直撃弾がこれだ！

DAZNベースボールのXより













25年目の貫禄



中村剛也 衝撃の一発

バックスクリーン直撃弾！



⚾巨人×西武

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