マンチェスター・ユナイテッドがレアル・マドリードに所属するフランス代表MFオーレリアン・チュアメニに関心を寄せているようだ。20日、イギリス紙『テレグラフ』やスペイン紙『アス』が伝えている。

ブラジル代表MFカゼミーロが契約満了に伴い今シーズン限りで退団するほか、ウルグアイ代表MFマヌエル・ウガルテも移籍が有力視されているマンチェスター・ユナイテッド。中盤の補強が今夏の移籍市場における最優先事項となっており、ノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFエリオット・アンダーソンをリストアップしている。

しかし、ノッティンガム・フォレストの要求額は1億ポンド（約215億円）以上と見られており、マンチェスター・シティとの争奪戦の可能性もあることから、他の選択肢も検討している模様。チュアメニもマンチェスター・ユナイテッドが関心を寄せている選手の一人であり、レアル・マドリードが今夏に中盤の補強に乗り出す場合には移籍の可能性も否定はできないようだ。

レアル・マドリードに関しては、マンチェスター・シティに所属するスペイン代表MFロドリやチェルシーに所属するアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスらへの関心が囁かれている一方、フランス代表MFエドゥアルド・カマヴィンガに対するオファーには耳を傾ける見込みと報じられている。



現在26歳のチュアメニは2022年夏にモナコからレアル・マドリードへ完全移籍加入し、ここまで公式戦通算190試合に出場。歴代指揮官からの信頼も厚く、本職とする中盤だけでなく、負傷者が出た際にはセンターバック（CB）としても起用されている。レアル・マドリードとの現行契約は2028年6月末までだ。

2022年夏にレアル・マドリードからカゼミーロを獲得したマンチェスター・ユナイテッド。“後継者”を同じルートで確保することになるのだろうか。今後の動向に注目が集まる。