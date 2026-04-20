JFA（日本サッカー協会）は20日、AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026に臨むU－17日本代表メンバー23名、およびトレーニングパートナーとしてチームに帯同する5名を発表した。

本大会は、サウジアラビアのジェッダにて、5月5日から5月24日にかけて開催される。参加チーム数は16。4チームが4つのグループに組み分けられ、上位2チームが決勝トーナメントへ進出する。なお、決勝トーナメントに進出した時点で、今年11月にカタールでの開催が予定されているFIFA U－17ワールドカップへの出場権を手にすることができる。

2大会ぶり5度目の大会制覇を狙うU－17日本代表は、今大会でグループBに組み込まれている。現地時間で5月5日に同カタール代表と、9日に同中国代表と、12日に同インドネシア代表と対戦予定だ。

今回は、小野信義監督が率いるU－17日本代表の、同大会に臨む21名のメンバーが発表。DF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）、MF北原槙（FC東京）、MF長南開史（柏レイソル）ら、既にJクラブとプロ契約を締結している面々も選出された。

トレーニングパートナーに選出された選手たちのうち、DF竹原玲音（ガンバ大阪ユース）、DF中山柊斗（横浜F・マリノスユース）、MF浅田蓮（ヴィッセル神戸U－18）については、大会前の国内合宿が行われる4月25日まで帯同予定。DF進藤新大（柏レイソルU－18）、MF瀬賀結臣（FC東京U－18）については、グループステージ初陣の5月5日までチームに帯同する。

今回発表された、U－17日本代表メンバーの23名、およびトレーニングパートナーの5名は下記のとおり。

◆■U－17日本代表メンバー

▼GK

23 高橋恒輝（大成高）

1 大下幸誠（鹿島アントラーズユース）

12 木田蓮人（帝京長岡高）

▼DF

3 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）

13 エゼモクェチメヅェ海（セレッソ大阪U－18）

22 倉橋幸暉（鹿島アントラーズユース）

20 熊田佳斗（RB大宮アルディージャ）

2 橋本凜来（FC東京U－18）

4 竹内悠三（名古屋グランパスU－18）

▼MF

18 白男川羚斗（名古屋グランパスU－18）

19 舘美駿（修徳高）

15 恒吉良真（名古屋グランパスU－18）

5 星宗介（尚志高）

17 藤本祥輝（ガンバ大阪ユース）

7 長南開史（柏レイソル）

14 里見汰福（ヴィッセル神戸U－18）

6 岩土そら（鹿島アントラーズユース）

8 和田武士（浦和レッズ）

10 北原槙（FC東京）

16 木村風斗（川崎フロンターレU－18）

21 岡本新大（ガンバ大阪ユース）

▼FW

11 齋藤翔（横浜FCユース）

9 髙木瑛人（鹿島アントラーズユース）

▼トレーニングパートナー

竹原玲音（ガンバ大阪ユース）

浅田蓮（ヴィッセル神戸U－18）

中山柊斗（横浜F・マリノスユース）

進藤新大（柏レイソルU－18）

瀬賀結臣（FC東京U－18）