All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった神奈川県在住68歳男性のケースをご紹介します。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：やすらぎ老後

年齢・性別：68歳・男性

居住地：神奈川県

家族構成：本人、妻

住居形態：持ち家（戸建て）

リタイア前の雇用形態：正社員

リタイア前の年収：約650万円

現在の預貯金：約1600万円

リスク資産：約450万円

◆日々の支出管理が重要

年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが意識しないと難しい」と回答したやすらぎ老後さん。

ひと月当たりの現在の収入は、「世帯の年金額22万円、配当1万円程度」の合計23万円。

対して月の生活費は「食費6万円、光熱費2万円、通信費1万円、医療費2万円、保険料1万円、日用品代1万円、その他1万円」とあり、合計14万円ほど。

月9万円ほど貯金できる計算ですが、実際は「医療費や突発的な出費で貯金が難しいこともあり月2万円前後の貯金。年間20万円から30万円程度」。年金生活における貯金額としては「ほぼ想定どおり」とのことです。

「年金額が大きくはないため日々の支出管理が重要だと感じています。その一方で住宅ローンが完済している点は助けになっています」と説明しています。

◆食費と光熱費の上昇を強く感じる

年金生活では、思ったよりも「交際費と被服費」にはお金がかかっていないとのこと。

一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「医療費の月2万円。現役時代に思っていた以上に医療費が増えている。また光熱費も季節によっては上昇するため」使い過ぎないよう注意していると言います。

物価高（インフレ）の影響については、「食費と光熱費の上昇を強く感じています。そのため特売日を意識して買い物をするようになりました。無駄遣いは減りましたが我慢が増えたとも感じています」と投稿者。

税金や社会保険料についても、「思っていたより引かれていると感じます。年金から自動的に差し引かれるため実感が強い」と言います。

生活費が足りない月は「無理をせず貯金から補っています。翌月以降は外食や娯楽費を控えて調整して、大きな赤字にならないよう意識している」そうです。

◆年金生活は工夫次第で穏やかに暮らせる

普段の暮らしについて伺うと、「買い物は週に数回まとめて、外食は月に1度程度です。日中は散歩や読書を楽しみながら静かに過ごしています。派手さはありませんが心は穏やかです」と回答。

最後に、「年金生活は不安もありますが工夫次第で穏やかに暮らせると感じています。大切なのは現実を受け入れ無理をしないこと」と語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです

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文＝あるじゃん 編集部