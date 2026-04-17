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OUT
8番 若月 健矢 ショートゴロ 3アウト
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OUT
大野 稼頭央 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 徐 若熙 に代わって 10番 大野 稼頭央
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OUT
7番 Ｂ・シーモア フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 森 友哉 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
オ7-1ソ
5番 太田 椋 レフトホームラン オリックス得点！ オ 7-1 ソ
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OUT
オ4-1ソ
4番 中川 圭太 レフトヒット オリックス得点！ オ 4-1 ソ ランナー：1、2塁
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OUT
オ3-1ソ
3番 西川 龍馬 ショートゴロ オリックス得点！ オ 3-1 ソ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
2番 渡部 遼人 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 宗 佑磨 レフトフライ 1アウト
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OUT
9番 紅林 弘太郎 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
8番 若月 健矢 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 牧原 大成 ピッチャーゴロ 3アウト
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4番 山川 穂高 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
3番 栗原 陵矢 センターフライ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
オ2-1ソ
2番 近藤 健介 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ オ 2-1 ソ ランナー：2塁
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OUT
1番 周東 佑京 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 Ｂ・シーモア 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 森 友哉 レフトフライ 2アウト
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OUT
オ2-0ソ
5番 太田 椋 ライトヒット オリックス得点！ オ 2-0 ソ ランナー：1、3塁
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4番 中川 圭太 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 西川 龍馬 サードフライ 1アウト
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2番 渡部 遼人 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
オ1-0ソ
1番 宗 佑磨 右中間ホームラン オリックス得点！ オ 1-0 ソ
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