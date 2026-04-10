バルセロナに所属するオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングが戦列復帰に近づいているようだ。9日、スペイン紙『アス』が伝えている。

今シーズンここまで公式戦31試合に出場し1ゴール7アシストをマークしているF・デ・ヨングだが、2月下旬のトレーニングにおいて右足ハムストリング遠位部を負傷。1カ月以上に渡って戦列を離れており、コパ・デル・レイ準決勝のセカンドレグやチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16といった重要な試合の欠場を余儀なくされた。

報道によると、受傷から約6週間が経過した現地時間9日木曜日、F・デ・ヨングはチーム練習に合流したとのこと。11日に控えるラ・リーガ第31節エスパニョール戦に間に合う可能性もあるが、クラブとしては14日のCLノックアウトフェーズ準々決勝のセカンドレグに万全のコンディションで臨めるよう、今後調整を進める計画だという。

アトレティコ・マドリードとの今シーズン5度目の顔合わせとなったCL準々決勝ファーストレグ、バルセロナは本拠地『カンプ・ノウ』で0－2の敗戦。2点差からの逆転を目指す敵地『メトロポリターノ』でのセカンドレグでは、ファーストレグで退場となったスペイン代表DFパウ・クバルシを出場停止で欠くことが決まっている。

バルセロナとしては、ファーストレグで中盤に入ったスペイン代表DFエリック・ガルシアをクバルシの穴埋め役としてセンターバック（CB）起用し、空いたポジションにF・デ・ヨングまたはU－21スペイン代表MFマルク・ベルナルを入れることを検討しているようだ。

なお、アトレティコ・マドリード戦で前半のみの出場となったスペイン代表MFぺドリについては、ハームタイムでハムストリングの違和感を訴えた模様。現時点では軽度の負傷と見られているが、エスパニョール戦は欠場の可能性が高いという。