老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金額についての質問です。

◆Q：2026年4月からの年金額はいくらですか？老齢基礎年金の満額は？

「2026年4月から年金はいくらになりますか？老齢基礎年金の満額を教えてください」（匿名）

◆A：2026年度の老齢基礎年金の満額は月額7万608円です

2026年度（令和8年度）の老齢基礎年金（満額）は、月額7万608円です。前年度の6万9308円から1300円引き上げとなりました。年金額は2026年4月分から改定され、実際の支払いは6月15日から始まります。

また、厚生年金は、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額で月額23万7279円です。前年度の23万2784円から4495円の増額となっています。これは、平均的な収入で40年間働いた夫と専業主婦の妻というモデル世帯の受給額の目安です。

今回の改定では、物価変動率がプラス3.2％、名目手取り賃金変動率がプラス2.1％となり、この動きを反映して年金額が見直されました。一方で、現役世代の負担が重くなり過ぎないよう、マクロ経済スライドによる調整も行われ、国民年金（基礎年金）はマイナス0.2％、厚生年金（報酬比例部分）はマイナス0.1％調整されています。

その結果、2026年度の年金額は、国民年金（基礎年金）が前年度比1.9％増、厚生年金（報酬比例部分）が同2.0％増となり、4年連続のプラス改定となりました。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部