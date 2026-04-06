ホッフェンハイムの日本代表DF町田浩樹が、今シーズン中の復帰へ意欲を示した。ドイツメディア『Liga Insider』が伝えた。

町田はベルギーのユニオン・サン・ジロワーズからホッフェンハイムへと完全移籍で加入。FIFAワールドカップ2026に向けて、自身初となる欧州5大リーグへのステップアップを果たした。

その町田は、2025年8月16日に行われたDFBポカール1回戦のハンザ・ロストック戦でデビューを飾ると、ブンデスリーガ開幕戦のレヴァークーゼン戦にも先発出場。しかし、40分に左ヒザを負傷し途中交代。左ヒザの前十字じん帯断裂と診断され、開幕直後に長期離脱となってしまった。

一般的に前十字じん帯断裂からの実戦復帰には8カ月から10カ月を要するとされている中、3月にはボールを扱うトレーニングを実施していた様子をホッフェンハイムが共有。リハビリが順調に進んでいる様子が確認された中、4日に行われたマインツ戦の際に町田が自身の状態について言及。「リハビリはとても順調です。今シーズン中に復帰できるよう努めています」と、残りわずかとなった中でシーズン中に復帰したいとコメントした。

現在の状況については「現在はまだピッチで個別トレーニングを行っている段階です」と語った町田だが、「おそらく今月中にはチーム練習に合流できるのではないかと思います」とコメント。4月中にチームに合流できるとのことで、シーズン最終盤でピッチに戻ってくる可能が高まっているようだ。

FIFAワールドカップ2026で優勝を目指している日本代表は、最終ラインにケガ人が続出中。3月の活動には、谷口彰悟（シント・トロイデン）、瀬古歩夢（ル・アーヴル）、伊藤洋輝（バイエルン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）が参加。冨安健洋（アヤックス）と安藤智哉（ザンクトパウリ）は招集を受けるもケガで不参加に。一方で、招集外となっていた板倉滉（アヤックス）は復帰を果たしており、最後の最後まで誰がワールドカップのメンバー入りを果たすかはわからない状況。アジア最終予選ではチームを支えていた町田も、滑り込む可能性は十分にあるといえるだろう。