千葉ロッテマリーンズOBの竹原直隆氏と成瀬善久氏が4月5日、ZOZOマリンスタジアムにて行われたイベント「TEAM26デー」のゲストとして来場。試合前の始球式では、成瀬氏が投手役、竹原氏が打者役を務めた。

同イベントは球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念して開催。開催期間中の3日は、「TEAM26」20周年アンバサダーに就任した内竜也氏、4日にはマリーンズOB清水直行氏が始球式に登板していた。

始球式を務めた成瀬善久氏は、「今回はマウンドからではなくて、少し前から投げたんですけど、逆に距離が近すぎて『ちゃんと投げられるかな、大丈夫かな』って不安になりました（笑）。

それでも今日こうしてファンの皆さんが温かく迎えてくれて、本当にマリーンズファンのすごさというか、愛を感じました。コールや拍手もすごく嬉しくて、改めて野球人生の中でも、マリーンズで過ごした時間は本当に楽しかったなと思います。今日は本当にありがとうございました！」とコメント。

竹原直隆氏も「本当にこのマリンのバッターボックスって、自分にとっていろんな想いがある場所で、いいことも悪いことも含めてたくさん経験させてもらった、すごく神聖な場所なんですよね。そこにまた立たせてもらえたことに、本当に感謝しています。

ファンの皆さんの応援歌を聞いた瞬間は、もう鳥肌が止まらなくて、改めて応援していただいていたんだなと実感しましたし、その時間をもう一度味わえたことが本当に嬉しかったです。貴重な機会をいただき、ありがとうございました。」と想いを綴った。

【写真】竹原直隆氏のバッターボックスがこちら

[caption id="attachment_258907" align="aligncenter" width="530"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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