4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、日本ハム打線について言及した。

日本ハムは4日のオリックス戦で、西川遥輝、野村佑希の2本の3ランが飛び出し、6－3で勝利。これで日本ハムは8試合を終えて、チーム本塁打は両リーグダントツの20本。

大矢氏は「すごいですよね。1人のホームランバッターというのじゃなしに、いろんな人が4本、4本、3本、2本、2本、これだけの人数で叩き出している。どこでホームランが出るかわからない打線。去年の勝ち方とは、また一味違うホームランの勝ち方ですよね。自分がメイクチャンスしたら、これでホームラン出るんじゃないかなと、ベンチもそうだし、ランナーにいる人もそう思っているので、余計に力が出て、波に乗って行きますよね」と驚いた様子。

また、大矢氏は日本ハムの下位打線にも注目。「ホームランが出るのも確かにすごいんだけど、満遍なく打つ。今日も7、8、9のところでチャンスを作って、上に持っていく。得点に結びつきましたので、相手のピッチャーが抜くところがなくなっちゃう」とその凄さについて語っていた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』