日本代表のMF藤田譲瑠チマが30日、翌31日に行われる『キリンワールドチャレンジ2026』のイングランド代表戦に向けた意気込みを語った。

日本代表は30日、イングランド代表戦が行われる“聖地”ウェンブリー・スタジアムで最終調整を実施。練習後の囲み取材に応じた藤田は、自身が目標に掲げるプレミアリーグで活躍している選手たちとの対戦を前に「イギリスの選手とやった時に、どれだけフィジカルの部分で通用するのか、スピード感の中でどれだけ自分のプレーができるか」という点を、自身にとっての「大事な指標のひとつ」として位置づけていることを明かした。

今後に向けた試金石のひとつであり、ワールドカップ本大会のメンバー発表前最後となるこの重要な一戦に向けて藤田は「勝って結果を出したい。生き残る上でも大事な一戦になる」ともコメント。目標に掲げるイングランドの地で、自身の現在地を測りつつ、その存在感を示すことができるのか、注目だ。

日本代表とイングランド代表の一戦は、31日の27時45分（4月1日の3時45分）キックオフ。地上波では『NHK Eテレ』、インターネットでは『U-NEXT』と『NHK ONE』にてライブ配信される。