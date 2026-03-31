日本代表は日本時間4月1日、『ウェンブリー・スタジアム』にてキリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に臨む。イングランドサッカー協会（FA）は、今回の対戦に先立って両代表に関する対戦の歴史やデータを伝えている。

日本は、イングランドとの通算対戦成績が1分け2敗となっており、今回がイングランドとの4度目の対戦となる。直近の対戦は2010年5月にオーストリアで行われ、日本がオウンゴールにより2失点し、1－2でイングランドに敗れた。

イングランドはアジア勢に対して1度も敗れたことがなく、通算10試合で6勝4分け。一方、日本は欧州勢に対して直近7試合で6勝1分けと無敗を維持。互いに無敗記録を持つチーム同士の対戦となる。

そしてイングランドの得点力を裏付けるデータもある。イングランドは2024年6月に開催されたEURO2024でスロベニア代表に0－0で引き分けて以降、国際親善試合を含むすべての大会において21試合連続で得点している。

その得点力を支えるのがセットプレーだ。直近の18得点のうちセットプレー（コーナーキックから5得点、フリーキックから3得点、ペナルティーキックから2得点）から10得点を記録しており、日本にとって警戒すべきポイントになる。なお、そのうち40パーセントにセットプレーを武器としているアーセナル選手が関与している。

また、イングランドのハリー・ケインはイングランド代表として直近の10試合で10得点と好調をキープしており、直近ではFIFAワールドカップ2026欧州予選のアルバニア代表戦で2得点している。もし日本戦で2ゴール以上を決めれば、2021年11月に行われたアルバニア戦での3得点、サンマリノ代表戦での4得点以来となる2試合連続の複数得点になる。

一方で、日本の伊東純也にも期待がかかる。伊東は日本代表として直近3試合で4得点に関与（1ゴール3アシスト）し、日本時間29日のスコットランド代表戦では決勝点となるゴールを決めた。今回のイングランド戦でゴールを決めれば、2023年9月のペルー代表戦（1ゴール）、ドイツ代表（1ゴール1アシスト）、トルコ代表（1ゴール）の3試合連続ゴール以来となる連続得点となる。

【動画】イングランドvs日本 2010年5月