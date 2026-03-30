平塚駅西口から徒歩5分。にぎやかな街の一角に、すっと溶け込むように佇むのが「薬膳料理 夏空（SORA）」です。

商店街のにぎわいを感じながらも、店構えはどこか落ち着いた雰囲気。扉を開けると、街の喧騒からふっと距離を置けるような、やさしい空気が流れています。

2024年12月にオープンしたこのお店では、薬膳の知恵を取り入れた料理やお茶、お酒を楽しむことができます。今回は、店主の越村千紘さんにお話を伺いながら、実際にお料理をいただいてきました。

一人時間が心地よくすっきり整う空間

店内に入ってまず目にしたのは、すっきりとしたカウンターと、手書きのPOPが彩る温かな空間。 以前はつけ麺屋だった店舗を一部改装しており、インテリアはシンプルで清潔感があり、どこか凛とした空気をまとっています。

カウンターの奥には、料理やドリンクに使われるクコの実や陳皮、なつめなどの生薬が詰まったガラス瓶が並び、薬膳の世界観をそっと伝えてくれます。

また、店内の壁には物販コーナーも。お茶や火鍋の素、入浴剤など、日々の暮らしに薬膳を取り入れられるアイテムが並びます。 これらは、本場・中国の生薬や素材を中心にセレクトされたもので、品質へのこだわりが感じられます。

薬膳との出会いが人生の転機に

店主の越村千紘さんは、茅ヶ崎出身。介護やネイルなど、さまざまな分野に興味を持ち、学びを重ねてきたそうです。 そんな中、体調を崩した際に漢方と出会い、「生薬の力ってすごい」と感じたことが、薬膳への興味のきっかけになったといいます。

「薬って、体に合わないと負担になることもある。自分に合うものを選ぶことの大切さを実感しました」と話されました。

その後、薬膳の世界に惹かれ、「日本漢方養生学協会」のスクールに通いながら「漢方養生指導士ベーシック」「アドバンス」の資格を取得。現在もさらに上級の学びを続けているといいます。

料理を作るのが好きだったことや、学生時代から飲食のアルバイトをしていた経験、そして薬膳との出会いが重なり、「いつか自分の店を持ちたい」という想いが形になりました。

自分の感覚で整える薬膳のひと皿と味の変化

この日いただいたのは、「薬膳担々麺（1,485円・税込）」と「薬膳焼売3個（660円・税込）」の組み合わせ。担々麺は、10種類以上の薬膳を使ったオリジナルスープ。ごまの風味がしっかりと香り、味わい深い一杯です。

中央にのった肉みそを途中で溶かすと、山椒の香りがふわりと広がり、味に奥行きが生まれます。

筆者は辛いものが得意ではないため、辛さ控えめでお願いしましたが、まろやかで食べやすく、最後までおいしくいただけました。 辛さは好みに応じて調整できるので、辛党の方もきっと満足できるはずです。

麺は中華麺のほか、春雨3種（さつまいも・じゃがいも・タロ芋など）から選べるのも特徴。越村さんのおすすめは、弾力があり低カロリーな「さつまいも春雨」だそうです。

さらに、卓上には「山椒ラー油」「クコ黒酢」「陳皮醤油」「山椒塩」が並び、自分好みに味を変えながら楽しめるのも魅力のひとつ。 香りや酸味、辛味を少しずつ加えることで、薬膳の奥深さをより感じることができます。

焼売は、中華麹を使った手作りの逸品。何度も配合を変えて試作を重ね、ようやくたどり着いたという自信作です。 この日の焼売には、実山椒・クコの実・豆鼓（トウチ）がトッピングされており、それぞれの香りや食感がアクセントになっていました。

また、越村さんは中華麹のほかにも、醤油麹やラー油麹を自家製し、料理やドリンクに幅広く活用されています。

体調や気分に合わせて選べる薬膳茶とお酒

食後には「漢方薬膳茶」を。筆者は「漢方薬膳茶（紅茶ベース・紅花＋クコの実 660円・税込）」をいただきました。紅茶ベースで、体を温めながら、すっきりとした飲み口。

注文時に「最近、気になるところがあって……」と相談すると、越村さんがすぐにおすすめを提案してくれました。 滞在中も、他のお客さまが「今日はどれがいいかな？」と相談されていて、そのたびに越村さんがすらすらと薬膳の知識を取り入れながら、親身にメニュー相談に応じていたのが印象的でした。

また、薬膳を使ったお酒も人気。赤ワインにはシナモンとレーズン、白ワインにはクコの実やなつめを漬け込んだ薬膳ワイン、さらに自家製麹を使ったレモンドリンクなど、ここでしか味わえない一杯が揃っています。

薬膳をもっと身近に。手書きPOPに込められた想い

カウンターや棚に並ぶ手書きのPOPには、料理やお茶の説明だけでなく、薬膳の豆知識や素材の特徴が丁寧に書かれています。

「薬膳って難しそうって思われがちだけど、もっと身近に感じてほしくて」と越村さんは話します。 その言葉どおり、店内には“知る楽しさ”と“選ぶ楽しさ”があふれていて、初めての方でも自然と薬膳の世界に引き込まれていきます。

“整える”を日常にする小さな薬膳の拠りどころ

「最近は若いお客様も増えてきました。お子さま連れやご高齢の方、おひとりでふらっと来られる女性も多いです」と越村さん。 夏空をどんな場所にしていきたいかを尋ねると、「体が疲れているとき、胃を休めたいとき、自分の体と向き合いたいときに、ふと思い出してもらえる場所になれたら」と話されました。

薬膳の知恵を借りながら、自分の体と心にやさしく向き合う時間。 そんなひとときを、薬膳料理 夏空（SORA）で過ごしてみてはいかがでしょうか。

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