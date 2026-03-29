「朝のパン、どうしても止められない…」パン派→お米派に切り替えるにはどうしたらいい？ 悩む相談者に“朝食”習慣のアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送では、「朝食のパン派からお米派への乗り換え」についての相談を紹介しました。朝食をお米にしたいのに、どうしてもパンを食べてしまいます。実家がパン派だったので、朝起きると口がパンの口になっていて結局お米を食べられません。子ども3人はお米のほうがいいみたいですし、健康診断的にもパンは週末の楽しみくらいがちょうど良さそうなのです。朝は苦手ですが、朝からお弁当作りもあり、ついつい自分にご褒美として起き抜けに甘い菓子パンを食べてしまいます。そろそろお米にシフトしたい！ 根性以外の方法を教えてください。（43歳 女性 神奈川県）実は、パーソナリティの住吉自身も、かつてのパン派から現在は完全にお米派に転向した1人。その理由について「1つは、『美味しいお米』をいただくと、『美味しい！おにぎりも美味しい！』って、翌朝そのお米を食べるのが楽しみになるんです。なので、お米に合う大好きなものが見つかるといいですよね」と語ります。そして、2つ目の理由は、体調コントロールへの実感。「お米のほうが腹持ちが良い気がしていて。午前中に『エネルギー不足で頑張れない！』とならない。その意味でも『こう頑張りたいから』とお米を選ぶのが、自然な流れになっていきました」と明かし、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。ーー同じように“朝の習慣”を改善したいリスナーから、具体的でユニークなアドバイスが寄せられました。まずは、意志に頼らず仕組みで解決するアイデアです。少し無理やりですが、一番効くのは「パンを買わないこと」です！なければご飯を食べます（笑）。その代わり、ご飯を特別なものに演出しましょう。ちょっとお高いふりかけを数種類ストックして日替わりで楽しんだり。冷凍ストックを大量に作って「一番楽なもの」にしてしまうのも手ですよ。（東京都 23歳 女性）――続いて、徐々に習慣化していくためのステップです。私は娘の療養中、パンを買いに行けずにおにぎりで過ごしたことがきっかけでお米派になりました。3日ほど経つと、パンがなくても身体が慣れてきます。続けているうちに家族も以前ほど食べたい欲求がなくなってきました。（神奈川県 39歳 女性）まずは、ささっと塩むすびを作ってみてはいかがでしょうか。そのためには、美味しい海苔が必須です！海苔と塩だけで握ったおにぎりをいただく。それに慣れたら梅干しや漬物をプラスし、気がついた時には朝食は和食に！になること間違いなしです。（東京都 57歳 女性）ーー「菓子パンのご褒美」を、こだわりの「美味しいお米や海苔、ふりかけのご褒美」へ。無理に我慢するのではなく、朝の楽しみの中身をスライドさせていくことが、成功の鍵となりそうです。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM