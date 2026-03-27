ファジアーノ岡山は27日、4月5日に本拠地『JFE晴れの国スタジアム』で開催される明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第9節のヴィッセル神戸戦について、車いす席を除く全席種のチケットが完売したことをクラブ公式サイト上で発表した。

岡山のクラブ公式サイトはチケットの完売を発表するとともに「当日はいずれの席も販売はございません。ご観戦をご希望いただいていた皆さまには、誠に申し訳ございません」と声明を発表。予約キャンセルが発生した場合は完売後でもファジチケ（Jチケ）にて販売が行われる場合があること、現在販売している車いす席においても前日までに完売した場合は当日の販売はないこと、チケットの転売を固く禁止していることなどを伝えた。

Jリーグにおいて、岡山は最もサポーター熱が高いクラブの一つとなっている。J1初挑戦となった2025シーズンもホーム席の完売が続出。明治安田J1百年構想リーグでも熱狂は加速の一途を辿っており、今回の神戸戦で昨季から25試合連続ホーム席完売となった。

なお、百年構想リーグのホーム開催4試合では合計5万7,066人、平均1万4,267人を収容。収容率は「92％」を記録している。