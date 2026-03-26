今日の運勢占い 3月27日（金）12星座占いランキング第1位は魚座（うお座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年3月27日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月27日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の沢梨ことり（さわなし・ことり）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！あなたの星座は何位……？フツフツと自信がわいてきて、何でもできそうな気持ちになるようです。午前中に用事などを済ませてしまうと良いでしょう。空いた時間には、思いっきり好きなことを楽しみましょう。忙しい一日になりそうですが、自分の意思を持ってしっかり取り組めるようです。恋愛にも前向きになれるので、ランチやディナーに気になる相手を誘ってみると良いでしょう。思わず試してみたくなるような話を聞くなど、面白いことに縁があるようです。話題のスポットやイベントに出かけてみるのも良いでしょう。普段とは違う感覚を味わってみましょう。言いたいのに言えなかったことが伝えられてスッキリできそう。自分の考えを話せると、ますます仕事や勉強に対して意欲的になれるようです。夜はパートナーや恋人と出かけると◎久しぶりに、のんびり過ごせる一日になりそうです。家族や友人と買い物へ出かけるのも良いでしょう。相手のことを思って行動すると、自分の心も穏やかになっていくようです。細かなところまで気がつけるようです。今日は、真面目さが評価されることでしょう。後輩などからアドバイスを求められたら、丁寧に対応すると◎話しながら自分自身も整理がついて学びが深まるようです。モヤモヤする場合は、運動や掃除をすると良いでしょう。暗い気持ちになるようなアイテムは処分するのもアリ。古い下着やメイク用品なども新しいものに変えると運気アップに。モチベーションが高く、何でも吸収できるようです。とくにライバルがいる方がうまくいくかも。熱い気持ちをバネにどこまでも挑戦してみましょう。恋愛もあなたの気持ち次第でいい感じに進んでいきそうです。色々な人とコミュニケーションをとると◎他愛もない話やゴシップなど、どれもこれも面白く感じられるようです。たくさん笑っていると、自分の中からネガティブなものが消えていき、活発なエネルギーが増えることでしょう。一人でいるとネガティブ思考になりがちなので気をつけて。家族や親友などに話してみると、気持ちが落ちついてくるようです。外へ遊びに出かけたりドライブをしたりしてリフレッシュをしましょう。何でも一人で頑張ろうとしないで、たまには甘えましょう。あなたに頼られると嬉しい人もいることを忘れずに。思いきって話してみれば、気持ちも整理できてくるようです。今夜は早めに就寝すると◎今日は、やる気が空回りしてしまいそうな気配。上手くいかなくても、あまり落ち込まないようにしましょう。遊びなどを楽しみながら、良いタイミングが来るのを待つようにしてみましょう。混乱の波が少しずつ落ち着き、心に余白が戻ってきそうなとき。焦って答えを出さなくても大丈夫。「なんとなくこっち」と思える感覚を大切に。無理に進まず、自分の心地よさを選ぶことで、流れは自然と整っていくでしょう。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/