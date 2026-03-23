プレミアリーグ第31節が22日に行われ、トッテナム・ホットスパー（スパーズ）とノッティンガム・フォレストが対戦した。

ホームのスパーズは、前節リヴァプール戦で終盤の劇的ゴールで引き分けに持ち込み連敗を5でストップ。現在は勝ち点「30」の16位に位置している。対するノッティンガム・フォレストは、勝ち点「29」の17位。18位ウェストハムも勝ち点「29」と残留争いは混戦模様となっている。

残留を占うシックスポインターとなった一戦は、序盤から激しい攻防が繰り広げられると、13分にマティス・テルがカットインからシュート。ノッティンガム・フォレストも体を張った守備で対抗する。

その後もスパーズのぺースで試合が進んだが、先制点を奪ったのはアウェイのノッティンガム・フォレスト。この試合2本目のCKから、イゴール・ジェズスが競り合いを制し、ネットを揺らした。対するスパーズも、前半アディショナルに攻め込むも、ノッティンガム・フォレストがそれを許さず、ハーフタイムに突入する。

迎えた62分、ノッティンガム・フォレストが大きな追加点をゲット。カラム・ハドソン・オドイが左サイドを突破し、グラウンダーでクロス。そこにフリーでモーガン・ギブス・ホワイトが合わせ、リードを2点に広げる。

2点のビハインドを背負ったスパーズは68分、テルとリチャーリソンを下げ、シャビ・シモンズとランダル・コロ・ムアニを投入し、打開を図る。75分にはデスティニー・ウドギーのグラウンダーのクロスのルーカス・べリヴァルが合わせるも枠に飛ばない。

何とか同点に追いつきたいスパーズだったが、次の得点もノッティンガム・フォレスト。87分にネコ・ウィリアムズのクロスにタイウォ・アウォニイがダイレクトで合わせ、試合を決定づける3点目を奪う。そのまま試合は終了し、スパーズは0－3で敗戦。ノッティンガム・フォレストは8試合ぶりの勝利で残留に向けて大きな3ポイントを獲得した。



スパーズは次戦、12日に敵地でサンダーランドと対戦。ノッティンガム・フォレストは、9日にUEFAヨーロッパリーグ準々決勝1stレグでポルトと対戦した後、12日にアストン・ヴィラ戦を控えている。

【スコア】

トッテナム・ホットスパー 0－3 ノッティンガム・フォレスト

【得点者】

0－1 45分 イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト）

0－2 62分 モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）

0－3 83分 タイウォ・アウォニイ（ノッティンガム・フォレスト）

【ゴール動画】I・ジェズスの先制弾！



