雑誌「smart」「SPRiNG」発の洋服も…宝島社がアパレル参入！立ち上げた4ブランドの特徴とは？

◆宝島社がアパレル参入！
佐原：ファッション雑誌の販売部数で15年連続トップシェアを誇る宝島社が、アパレル事業に参入しました。そこで今回は、宝島社の柚木さんに詳しくお話を伺います。柚木さん、よろしくお願いします。
柚木：よろしくお願いします。
佐原：3月4日、ZOZOTOWN内に宝島社STOREがオープンしましたが、その経緯を教えていただけますか？
柚木：宝島社は、実はこれまでもさまざまなブランドとコラボして、洋服作りをしてきました。そこで、ファッション誌の編集者たちが「今まで培った経験を活かして、とにかく自分たち目線のファッションを作りたい！」という意見に後押しされて実現しました。
佐原：「自分たちが作りたいファッション」なのですね。では、どのようなブランドが展開されるのでしょうか？
柚木：今回、立ち上げたブランドは全部で4つです。1つ目は、雑誌「smart（スマート）」が完全プロデュースする「DAWNCE（ダウンス）」です。男女兼用でスポーティーさと動きやすさ、着心地の良さにこだわったブランドです。2つ目は、雑誌「SPRiNG（スプリング）」が完全プロデュースする「Obis＆（オビスアンド）」です。30代の女性がリアルに必要なものを探求しました。さりげなくセンスアップできて、ベーシックだけど今っぽさをまとえるアイテムです。
3つ目の「Tiny EDEN（タイニーエデン）」は社内公募で誕生したオリジナルブランドで、甘さとモード感を絶妙なバランスで融合させた、大人の女性に向けたブランドです。そして、4つ目は身長160cm以下の女性に向けた「COLORME（カラーミー）」です。こちらも、社内公募のオリジナルブランドです。数回着たら飽きてしまうかもしれない主役服を作るのではなく、あらゆる掛け合わせを楽しめる“着まわし力”に特化した洋服です。
佐原：なるほど、バリエーションが豊富ですね。
柚木：はい。4つのブランドはそれぞれに際立った特徴があり、大きなブランドというよりは、こだわりが詰まった、キラリと輝くブランドです。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness