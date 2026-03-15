今日の運勢★3月16日（月）12星座占いランキング第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年3月16日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月16日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉（れい）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？新たな楽しみを見つけたり、面白いことが体験できたりしそう。友達とお茶をするのも良いでしょう。たくさん話をしていると、モヤモヤした思いもスッキリできそうです。久しぶりに読書をするのもいいでしょう。たくさんアイデアが生まれるので、具体的な形にしたい気持ちが強くなるようです。周りと協力しながらやってみると良いかも。あなたがリーダーになれば、話も進み上手くいくことでしょう。今までとは違うジャンルに取り組んでみると、新たな面白さを発見できるようです。心の成長も感じられて、さらに学びたくなるかも。ネットなども使いながら、調べてみると良いでしょう。自分の感性を上手くいかせるようです。周りの人にもその想いや姿が伝わって、協力してくれる人が現れる予感。丁寧なコミュニケーションを意識して、目標を達成できるよう努めましょう。久しぶりに仲のいい友人やメンバーと会ってみては？ 素で話せる相手と接すると、自分の中にある純粋な想いに気づけてモチベーションもアップ！横の繋がりを活かすようにすればチャンスも生まれることでしょう。仕事や勉強に対して前向きになれるようです。自分の意見をしっかり伝えるなど、積極的になってみて。様々な職種の人と話す機会があるかも。学べるものが多いようなので、しっかり吸収しましょう。急な出来事が起きたとしても、しっかり対応できるようです。あなたの言動で家族なども安心できることでしょう。先回りして考えるようにするのがおすすめです。あなたの知恵も活きてくる日になるでしょう。今日一日の計画を立てて、テキパキと行動してみましょう。好きなラジオや音楽を聞きながら行えば、あっという間に達成できちゃいそう。明るい気持ちでいると、ラッキーなことがあるかも。内面と向き合ってみると、さらに自分の魅力に気づけそう。これまで避けてきた分野とも接点ができてくるようなので、自分らしく取り組めるようアイデアを練ってみると良いでしょう。複雑な話もあなたが間に入ることで、上手くいくようです。ちょっと難しい立場かもしれませんが、冷静に対応すると良いでしょう。夜は自分を癒せる時間を持つようにしましょう。バスタイムなど楽しんでみて。気を使うような状況が多くなりそうですが、自分らしく振る舞えて上手く乗り越えられそうです。ただし、頑張りすぎてしまうと一気に疲れが出てしまうかも。旬の食材をいただいて英気を養いましょう。テキパキ動きたいのに、思い通りにならずに焦ってしまうかも。一人でできることをおこなうなど順番ややり方を変えるようにしてみましょう。気持ちが落ち着かないときは、休憩タイムを取るのもおすすめ。季節の変わり目、心も体も少し「お疲れモード」になっていませんか？春分まであと少し。今日はあえて「何もしない時間」を5分だけ作ってみてください。手放せば手放すほど、新しい運気が入るスペースが空き、最高のコンディションで春分を迎えられますよ。■監修者プロフィール：莉（れい）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。霊感の強い家系に生まれ、占い師である母のもとで育つ。幼い頃から直感や目に見えない流れを自然に感じ取り、その感覚を磨いてきた。会社員として大手企業での社会経験を経たのち、鑑定師として本格的に活動。現在は年間1,000名以上を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai