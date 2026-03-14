明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第6節の11試合が14日に行われた。

WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎が大分トリニータとの天王山を制して、破竹の90分6連勝を達成。一方、サガン鳥栖に敗れたギラヴァンツ北九州は90分6連敗となった。

EAST-Aの首位ベガルタ仙台は、3連勝中だったSC相模原を3－1で下した。同グループの湘南ベルマーレとモンテディオ山形の直接対決は、試合終了間際にこじ開けた湘南が2－1で勝利した。

EAST-Bでは槙野智章監督の藤枝MYFCが敵地でRB大宮アルディージャを撃破。首位ヴァンフォーレ甲府はいわきFCに0－1で敗れ、上位は勝ち点差「2」に4チームがひしめく混戦となっている。

“信州ダービー”は、松本山雅FCが前半だけで4得点を奪うと後半にも1点を加え、宿敵AC長野パルセイロに快勝した。悩めるジュビロ磐田と北海道コンサドーレ札幌の直接対決は、後半アディショナルタイムに札幌が試合を動かして待望の90分初勝利を挙げた。

WEST-Aの上位につける高知ユナイテッドSCは、FC今治を破って暫定首位。アルビレックス新潟は最下位奈良クラブとスコアレスドローに終わったが、PK戦を制して勝ち点「2」を獲得した。

14日の結果と15日の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想リーグ第6節

▼3月14日（土）

【EAST-A】

ベガルタ仙台 3－1 SC相模原

湘南ベルマーレ 2－1 モンテディオ山形

【EAST-B】

RB大宮アルディージャ 1－2 藤枝MYFC

ヴァンフォーレ甲府 0－1 いわきFC

AC長野パルセイロ 0－5 松本山雅FC

ジュビロ磐田 0－1 北海道コンサドーレ札幌

【WEST-A】

高知ユナイテッドSC 2－0 FC今治

奈良クラブ 0－0（PK戦：2－4） アルビレックス新潟

【WEST-B】

サガン鳥栖 1－0 ギラヴァンツ北九州

テゲバジャーロ宮崎 1－0 大分トリニータ

FC琉球 1－1（PK戦：4－5） レノファ山口FC

▼3月15日（日）

【EAST-A】

ヴァンラーレ八戸 vs 栃木シティ

ブラウブリッツ秋田 vs 栃木SC

横浜FC vs ザスパ群馬

【EAST-B】

FC岐阜 vs 福島ユナイテッドFC

【WEST-A】

カターレ富山 vs ツエーゲン金沢

徳島ヴォルティス vs カマタマーレ讃岐

愛媛FC vs FC大阪

【WEST-B】

ロアッソ熊本 vs ガイナーレ鳥取

鹿児島ユナイテッドFC vs レイラック滋賀FC