明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第6節の11試合が14日に行われた。
WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎が大分トリニータとの天王山を制して、破竹の90分6連勝を達成。一方、サガン鳥栖に敗れたギラヴァンツ北九州は90分6連敗となった。
EAST-Aの首位ベガルタ仙台は、3連勝中だったSC相模原を3－1で下した。同グループの湘南ベルマーレとモンテディオ山形の直接対決は、試合終了間際にこじ開けた湘南が2－1で勝利した。
EAST-Bでは槙野智章監督の藤枝MYFCが敵地でRB大宮アルディージャを撃破。首位ヴァンフォーレ甲府はいわきFCに0－1で敗れ、上位は勝ち点差「2」に4チームがひしめく混戦となっている。
“信州ダービー”は、松本山雅FCが前半だけで4得点を奪うと後半にも1点を加え、宿敵AC長野パルセイロに快勝した。悩めるジュビロ磐田と北海道コンサドーレ札幌の直接対決は、後半アディショナルタイムに札幌が試合を動かして待望の90分初勝利を挙げた。
WEST-Aの上位につける高知ユナイテッドSCは、FC今治を破って暫定首位。アルビレックス新潟は最下位奈良クラブとスコアレスドローに終わったが、PK戦を制して勝ち点「2」を獲得した。
14日の結果と15日の対戦カードは以下の通り。◆■J2・J3百年構想リーグ第6節
▼3月14日（土）
【EAST-A】
ベガルタ仙台 3－1 SC相模原
湘南ベルマーレ 2－1 モンテディオ山形
【EAST-B】
RB大宮アルディージャ 1－2 藤枝MYFC
ヴァンフォーレ甲府 0－1 いわきFC
AC長野パルセイロ 0－5 松本山雅FC
ジュビロ磐田 0－1 北海道コンサドーレ札幌
【WEST-A】
高知ユナイテッドSC 2－0 FC今治
奈良クラブ 0－0（PK戦：2－4） アルビレックス新潟
【WEST-B】
サガン鳥栖 1－0 ギラヴァンツ北九州
テゲバジャーロ宮崎 1－0 大分トリニータ
FC琉球 1－1（PK戦：4－5） レノファ山口FC
▼3月15日（日）
【EAST-A】
ヴァンラーレ八戸 vs 栃木シティ
ブラウブリッツ秋田 vs 栃木SC
横浜FC vs ザスパ群馬
【EAST-B】
FC岐阜 vs 福島ユナイテッドFC
【WEST-A】
カターレ富山 vs ツエーゲン金沢
徳島ヴォルティス vs カマタマーレ讃岐
愛媛FC vs FC大阪
【WEST-B】
ロアッソ熊本 vs ガイナーレ鳥取
鹿児島ユナイテッドFC vs レイラック滋賀FC