今日の運勢は？ ★2026年3月13日（金）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月13日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月13日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の沢梨ことり（さわなし・ことり）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？深く考える前にやってみるなど、アクティブに動くと上手くいくようです。思い描いた通りにできれば、自信にもつながることでしょう。後輩などにも頼もしい姿を見せられるので、頼ってくる人が増えるかも。今日は、日々の忙しさから解放されて好きなことを思いっきり楽しめそうです。友達を誘って遊びに出かけるのも良いでしょう。知的好奇心が満たされるような場所へ行くとさらに運気アップ！恋する気持ちが高まりそう。気になる相手には、熱い気持ちでぶつかってみると良いでしょう。あなたらしく振る舞うことを意識してみて。夜は映画や音楽鑑賞でリラックスしましょう。周りの人を楽しませる考えが思いつくなど、ワクワクした気持ちで過ごせるようです。恋愛運も好調なので、気になる相手には積極的にアピールすると良いでしょう。上品な振る舞いをすると好印象。自分の考えや想いを相手にしっかり伝えてみましょう。曖昧にしていると、想像していた物事とは違う方向へいってしまうかも。とくにパートナーや恋人に対しては、本音を話すようにすると良いでしょう。気分転換に軽めの運動をしたりゲームをしたりすると、アイデアが思いつきそう。仕事や勉強などもテキパキ行えることでしょう。日中は外へ出て色々な刺激を受けるのもおすすめ。新しいことに挑戦したい気持ちが芽生えてくるようです。そのために今できることをしっかり行うと良いでしょう。先輩などの話を聞くと、さらに具体的な計画が立てやすくなるかも。懐かしい人から連絡が来て、心が揺れ動きそう。昔話などをしていると、純粋なものを思い出すことでしょう。ノートなどに気持ちや考えを書いてみるのもおすすめ。新年度に向けて整理ができるようです。今日は、リラックスして過ごせることでしょう。仲間や友人と気楽なお喋りをしていると、悩みも手放せそう。ネットショッピングではなく、実際に歩いて買い物を楽しむのもいいかも。春らしいアイテムで運気アップを。ちょっぴり怠けたい気持ちになりそう。遊びたい気持ちを我慢すると一気に爆発してしまうので気をつけましょう。時間で区切るなどメリハリをつけて活動すると上手くいくようです。うわさ話に翻弄されてしまいそう。色々な情報が入ってくるようですが、取捨選択をしっかり行うようにしてみて。気分を入れ替えたいときは、水やお茶をゆっくり飲むと良いでしょう。仕事などで忙しく、疲れがたまってしまいそう。今日は無理をしすぎないように、ちょっとスローペースにしてみて。夜は、身体の声を聞きながら必要な食事をすると良いでしょう。理想を形にしようとするほど、現実の輪郭もくっきりと見えてくるとき。焦らず丁寧に整えていけば、育ててきたご縁や想いが静かに追い風へと変わります。波立つ場面ほど、落ち着きがあなたを守ります。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）東京・池袋占い館セレーネ所属。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。電話占いメルにも出演。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/