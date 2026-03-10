All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった千葉県在住68歳男性のケースをご紹介します。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：のがみ

年齢・性別：68歳・男性

居住地：千葉県

家族構成：本人、妻（66歳）

住居形態：持ち家（戸建て）

リタイア前の雇用形態：正社員

リタイア前の年収：650万円

現在の預貯金：約1800万円

リスク資産：約400万円

◆医療費や食費の上昇が想定以上

年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが意識しないと難しい」と回答したのがみさん。

ひと月当たりの現在の収入は、「世帯の年金額22万円」。

対して月の生活費は「食費6万円、光熱費2万5000円、通信費1万5000円、医療費2万円、日用品・雑費1万5000円、保険料1万円、交際費・趣味2万円」とあり、合計16万5000円ほど。

計算上、月5万円ほど貯金できる想定ですが、実際は「月あたり1万～2万円程度、年間あたり20万円前後」にとどまっているそうで「想定より貯金ができていない」とのことです。

「住宅ローンが完済している点は助かった。ただ医療費や光熱費、食費の上昇が想定以上でした。現役時代はもう少し余裕があると思っていましたが、物価高の影響で日常的な支出が増え、意識しないと貯金が難しいと感じています」とコメントしています。

◆税金や社会保険料がやや重い

年金生活に入って「被服費、交際費、外食費」には現役時代ほどお金がかからなくなったとのこと。

一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「医療費や食費。光熱費は季節によっては月3万円近くかかる」とため息をつきます。

物価高（インフレ）の影響については、「特に食料品と電気代の上昇を強く感じています。以前と同じ物を買っても会計額が高くなるので、購入量を減らしたり、安い商品に切り替えました」と投稿者。

税金や社会保険料についても、「年金からも意外と引かれている印象があり、現役時代より負担感が軽くなると思っていたが、やや重い」と感じていると言います。

◆貯金を減らす不安が常にある

普段の暮らしについて伺うと、「外食は月に1、2回程度で、基本は自炊中心。買い物は特売日を意識し、無駄な出費を控えています。日中は散歩やテレビ、趣味の家庭菜園で過ごすことが多いです」と回答。

それでも生活費が足りない月は「現預金から一時的に取り崩すか、医療費など大きな出費がある月は支出を抑えて翌月で調整している」状況だと言います。

ただ、今後必要になる「医療費や介護費用を考えると、貯金を減らす不安が常にあります」と投稿者。「今後も無理のない範囲で節約を続けたいと思っています」と語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部