本日は鎌倉駅西口 時計台広場にある「鎌倉茶々 御成店」がリニューアルオープンしたということで、さっそく行ってきました。

「鎌倉茶々」といえば抹茶スイーツで数々の賞を受賞しており、2024年 神奈川県名菓展菓子コンクールで優秀賞を受賞。そして、2025年にはかまくら推奨品にも認定された「抹茶っ茶プリン」。

これは鎌倉の風土・歴史・文化を象徴し、品質が優れていると認められた産品に与えられる称号です。こだわりの本物の抹茶を濃さで選べるという、抹茶をとことん楽しめるお店です。

和モダンの店内の様子

新しくなった店舗は、落ち着いたトーンで和の伝統美とモダンな佇まい。お茶の南部鉄器などが飾ってあったり、お茶の文化を伝える姿勢が伝わってきます。きれいな緑色の抹茶が映えるすっきりとした和の印象です。

抹茶の濃さが選べる「抹茶っ茶 ソフト」をぜひ味わってみて

「抹茶っ茶ソフト」は、「マイルド」640円(税込) か人気ナンバーワンの「プレミアム」740円(税込)の2段階から選べます。

こちらでは、3年連続で農林水産大臣賞を受賞した静岡県産朝比奈の極上抹茶を使用しており、「プレミアム」にしても苦くなる手前まで抹茶を練り込んでいるので、抹茶の高貴な香りが楽しめるとのことです。

最初に頼んだのは、「御成店限定 プレミアムとほうじ茶のミックス」690円(税込)にしました。「プレミアム」と「ほうじ茶」640円(税込)のふたつの味が楽しめる御成店だけの限定です。

追い抹茶パウダーをかける ライブ感あるカウンター

最後に追い抹茶をかけてもらうのも楽しく眺められます。

では、さっそく「ミックス」を一口いただきます。この追い抹茶がソフトクリームの風味を引き立てています。抹茶のレベルはプレミアムで濃厚なのですが、決して苦味は無く、ほうじ茶は焙煎した棒茶の芳しいほっこりとした香りが楽しめました。

昨年も大人気だった春限定「いちご抹茶っ茶ラテ」は今だけ！

昨年も大人気！春限定の「いちご抹茶っ茶ラテ」880円(税込)もお目見え。

見た目も華やかで可愛いこちらのラテは、抹茶の風味と甘酸っぱいいちごの相性がぴったり。ラテを作っている様子も見られます。

ふと底に沈んでいる氷を見たら、なんと緑色！抹茶氷なのでこれなら味が薄まることなく、最後まで美味しくいただけますね。

「抹茶っ茶ジェラート」は抹茶レベル5段階から選べます

店内のショーケースにはジェラート、鮮やかな緑のグラデーションが並びます。カップで提供されるジェラートは2種盛りできる「お茶フレーバー」全640円(税込) がおすすめ。

わたしは「抹茶レベルMAX」(プラス50円) にして、もう1種類を「黒ごま黒豆茶」640円(税込)にしてみました。

ジェラートは、ソフトよりさっぱりとしていますが、抹茶の濃さと黒ごまの濃厚な味わいが最後まで堪能できました。

ジェラートやソフトのメニューはこちら

ジェラートはレベルによって少しずつ味わいが変化します。

レベル1～2：ほのかな抹茶の上品な味わい ～ 一般的な抹茶風味が感じられますレベル3～4：ほどよい抹茶の味わい～本来の抹茶の濃さを味わえる人気のレベルレベルMAX：抹茶のコクと深みを楽しめます

2025年かまくら推奨品に認定された「抹茶っ茶プリン」

「抹茶っ茶プリン」も抹茶の濃さで「レベル1」550円(税込) ～ 抹茶の濃さ10倍、1グラム100円の高級抹茶使用の「プレミアムMAX」1,190円(税込)まであり、「ほうじ茶」630円(税込)や「お清め塩プリン」590円(税込)など全部で8種類あります。

私は「お清め塩プリン」にはまってしまいました。甘いプリンと塩のバランスが絶妙。お清め、というネーミングがなんとも清々しい気分になれますし、贅沢に塩気を感じるところが本当に美味しい！

レベルの違いをぜひ食べ比べて欲しい「抹茶っ茶プリン」。今まで食べたことのない食感や口どけ、抹茶のレベルによって濃厚なムースのような口あたりだったり、まるでテリーヌのようだったりするのです。

テイクアウトやギフトとして全国配送もできるので、話題になること間違いなしです。

いかがでしたでしょうか。極上の抹茶を味わったら、抹茶の概念が変わるかもしれません。鎌倉駅西口すぐなので、鎌倉茶々の抹茶を味わいに訪れてみてください。

