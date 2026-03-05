今日は2026年3月5日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>ふたご座（双子）：5月21日～6月21日
-
総合運：☆☆☆☆☆
目標に向かって、普段以上に意欲的に取り組める日。そんなあなたに協力してくれる人も、たくさん集まってきそうです。まずは、お互いにリラックスできる気軽な話題が〇。何かを頼むときには、相手を褒めながらお願いして。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
最高の恋愛運に恵まれて、ハッピーな気分を味わえそうな1日です。どんな話題でも、正直に本音を伝えて〇。相手と意見が違っても無理に合わせないで。出会いは、これまでとは違う方法を試すのがオススメ。すぐに進展する可能性が大です。
-
金運：☆☆
これまで優先的にお金を使ってきた部分で、節約の方法を考えてみるとよさそうな日。お金との関係を改善できるという、手応えを感じることができそうです。大きく節約することよりも、長く続けられることを重視するのがポイント。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
やる気も全開！そして、存分に能力を発揮できる仕事運の日です。成果を挙げることもできそう。運気を生かすポイントは、目標を高く設定すること。さらに、周りの人に笑顔で褒め言葉をかけると、協力してくれる人もたくさんいるでしょう！
-
健康運：☆☆☆☆☆
今日は一度諦めてしまった運動やダイエットに再チャレンジしてみてください。特にウォーキングや半身浴など長続きさせる予定だったが諦めてしまったものを今日再開させると長続きしそうです
- ラッキーアイテム：ストール
- ラッキーカラー：ゴールド
<2位>やぎ座（山羊）：12月22日～1月19日
-
総合運：☆☆☆☆
積み重ねた努力が実を結ぶ運気。それだけでなく、今日始めたことで、早速手応えを感じられる日でもあります。「こうなりたい」と理想を抱いていることがあれば、何か行動を起こしてみて。少し自分に厳しくなるのがポイント。
-
恋愛運：☆
誰かの心ない言葉に、恋の自信がつぶされてしまうかもしれない日。でも、悪気はないのです。また、あなたの魅力を理解して、自信を大きくしてくれる人もいます。傷ついたときは、異性の友人に話を聞いてもらうと〇。
-
金運：☆☆☆☆☆
あなたが持っているお金の才能、磨いてきたお金の才能が、今日はキラリと光りそう！運用や節約、貯蓄など、これまで何よりも努力を重ねてきたことや得意になったことに時間を使って。それ以外の物事は、可能な限り慎重にするのがカギ。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
目標が高くなり、そこにたどり着くための運気の追い風が強く吹く1日です！理想を叶えられるのだと信じて、とことん努力してみてください。頑張りを周りにアピールせず、｢自分の行動は自分が知っていればOK｣という心構えがポイント。
-
健康運：☆☆☆
TVや雑誌などで流行の健康法を取り入れたい衝動に駆られるでしょう。しかし、流行っているからと言って効果があるとは限りません。実践してみた声などを聞いて、自分に合うかどうかを判断するようにしましょう。
- ラッキーアイテム：巾着
- ラッキーカラー：ブラウン
<3位>いて座（射手）：11月23日～12月21日
-
総合運：☆☆☆☆
やる気もアイデアもどんどん出てくる運気。気の向くままにエネルギッシュに行動していくと、これまでは気づかなかった才能が開花しそう。今日のところは、誰かに手伝ってもらうよりも、自分でできる範囲のことをすると〇。
-
恋愛運：☆☆☆
べったりとせず、ややあっさりとした接し方をすると、恋が盛り上がる日です。甘い会話をしていても、あまり引き延ばさずに、楽しく笑える話に切り替えてみて。そして、無邪気に笑っていると、相手の恋心をギュッと掴むことができます。
-
金運：☆☆☆☆
楽しく賑やかに友達と遊んだり、友達に会いに行ったりするためにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気！気分よく支払いができて、自分のお金の使い方にも自信を持てそう。大勢で集まるのなら、会計役になるのも〇。
-
仕事運：☆☆☆
｢あれもできる｣｢こういう方法もある｣と、いろいろなアイデアが浮かぶ仕事運です。考えがあいまいな部分があっても、気にせず周りの仲間に話してみて。思いついた案がどんどん具体的になって、仕事へのやる気もUPしそうです。
-
健康運：☆☆☆☆
友人や同僚の取り組んでいる健康法にチャレンジすると吉。今日のあなたは頭がスッキリとし、色々な情報を汲み取ることができます。広く浅く、様々な友人の健康法を取り入れることで日々の生活がより良いものに変わるでしょう。
- ラッキーアイテム：ドライフルーツ
- ラッキーカラー：アクアブルー
<4位>おひつじ座（牡羊）：3月21日～4月19日
-
総合運：☆☆☆☆
困っている人や悲しんでいる人に寄り添うことができて、喜ばれる運気です。少し身勝手な発言にも「こんなときだから、そう思っても仕方ない」と許すことができるはず。それをそのまま言葉にして伝えると、絆や信頼が深まります。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
関係がグンと深まる会話ができる恋愛運です。迷っていることや、考えていることを恋の相手に話してみるといいでしょう。お互いの魅力を再発見して、絆が強くなりそう。また、出会いを求めるのなら、友達に相談すると〇。
-
金運：☆☆
お金についてプロに相談すると、これまで自分にはなかった視点を持つことができます。そして、お金との付き合い方がレベルアップするでしょう。特に困っていない部分でも、自分の考えやスタイルを伝えてみるとよさそう。
-
仕事運：☆☆☆
危険を鋭く察知して、トラブルを予防できる仕事運です。周りが｢大丈夫だよ｣と言っても、危険だと感じたら自分を信じてOK。周りを説得しようとせず、｢それぞれの考えでいけばOK｣と割り切っていると、結果的に人間関係もスムーズに。
-
健康運：☆☆☆☆☆
いつもより疲れにくく、体が軽く感じる日。多少の無理も今日なら大丈夫、溜まった仕事を一気に片付けるチャンスです。また、友人からの誘いを断っていたのなら、今日はあなたから誘ってみてはいかがでしょうか。
- ラッキーアイテム：ネックストラップ
- ラッキーカラー：ピンク
<5位>しし座（獅子）：7月23日～8月22日
-
総合運：☆☆☆☆
たくさんのことを楽しめる日です。また、思考が柔らかくなっていろいろな視点で物事を見ることもできるはず。だからこそ、ひとつのことに集中せず、いくつかのことに取り組んでみて。今日だからこその発見があるはず！
-
恋愛運：☆☆☆☆
きちんとした話し方でまじめな話や時事的な話をすると、持っている魅力がキラリと輝く恋愛運です。朝から小まめにニュースをチェックすると〇。また、出会いを求めるのなら、交友範囲が広い友達に連絡をしてみて。
-
金運：☆☆☆
お金に関してしっかりと頭を使って考え、上手にやりくりができる運気の日です。｢これは無駄遣いではないかな？｣と、少し立ち止まってみるといいでしょう。また、急に欲しくなった物は、今日のところは買わないのが〇。
-
仕事運：☆☆☆
今後の活躍の幅が、グンと大きくなるための人脈が広がりそうな日です。今日は仕事を進めることや、結果を出すことなどは、重視しなくてOK。何よりも、人とのコミュニケーションを優先して。話したい人に会いに行くのもオススメです！
-
健康運：☆☆☆☆
新しい習い事や勉強を始めるには今日がぴったりです。今日のあなたは何事にも意欲的に取り組み、新しいことをどんどん身に付けていくでしょう。ただ、途中で体力が無くならないよう、スケジュール管理には気を配ってください。
- ラッキーアイテム：日焼け止め
- ラッキーカラー：ビビッドイエロー
<6位>おとめ座（乙女）：8月23日～9月22日
-
総合運：☆☆☆
「こんな魅力を手に入れたい」と思っていることに、今日は時間とエネルギーを使ってみてください。すぐに手応えを感じられるでしょう。そして、自分で思う以上に魅力がアップしているはず。憧れている人のまねをするのも〇。
-
恋愛運：☆
今日は、強引な人のペースに巻き込まれそうになるかも。「恋人として付き合う気がない」と感じたら、ストレートな言葉で伝えてOK。また、自分の体のケアにたっぷり時間をかけると、恋の魅力がアップする1日です。
-
金運：☆☆☆☆
あなたが今後、さらに多くのお金を稼ぐためのきっかけやヒントがもたらされる運気です。副業や投資など、お金に関する話が舞い込んできたら、ひとまず聞いてみてください。｢危険だ｣｢怪しい｣と最初から決めつけないことがポイント。
-
仕事運：☆☆
プッシュの強い相手には、あらがえなくなりそうな仕事運。話し合いや交渉は、できるだけ避けて。どうしても相談をしなければならない場面では、1つだけ絶対に譲りたくないポイントを最初に伝えてしまうといいでしょう。
-
健康運：☆☆
思いがけない出費で、ガクッと気持ちが落ち込んでしまうかもしれません。今日は仕事を早々に切り上げ、自分のために時間を使ってみてください。体力アップに効果的なランニングを行うなど、気分転換を心がけましょう。
- ラッキーアイテム：ルームウェア
- ラッキーカラー：グリーン