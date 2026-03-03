2025シーズン限りでMLS（メジャーリーグ・サッカー）のシンシナティを退団した元日本代表FW久保裕也が3日、自身の公式Instagram（＠kuboyuya31）を通して、プロサッカーキャリアに一区切りをつける決断を伝えた。

久保は3日、自身の公式Instagramを更新。これまでに所属した京都サンガF.C.、ヤングボーイズ、ヘント、ニュルンベルク、シンシナティの各クラブ、そして日本代表でプレーした際の写真とともに、英語、日本語の双方でメッセージを発信。「熟考の末、プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をしました」と報告した上で、次のように言葉を綴った。

「これまで日本、ヨーロッパ、そしてアメリカでプレーする中で、本当にたくさんの出会いと経験に恵まれました。関わってくださったすべてのクラブ、仲間、監督・スタッフの皆さん、そしてどんな時も応援してくださったファンの皆さんに、心から感謝しています」

「それぞれの場所で出会えた皆さんのおかげで、選手としてだけでなく、人としても成長することができました。すべての出会いに、感謝の気持ちでいっぱいです」

「そして、最後にシンシナティでプレーできたことを、本当に誇りに思っています。温かく迎えてくれた街の皆さん、クラブ、サポーターの皆さんのおかげで、最高の時間を過ごすことができました。この場所でキャリアを締めくくれたことを、とても幸せに思います」

「次のステージに向けて新しい挑戦を続けていきます。サッカーがくれたすべてに感謝しながら。これまでと同じように、情熱を持って前に進んでいきます」

「これまで本当にありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いします」

久保は1993年12月24日生まれの現在32歳。京都の育成組織出身で、2011年に高校生ながらトップチームへ昇格。ルーキーイヤーから京都の主力として活躍し、2011シーズンのJ2リーグでは30試合出場10得点を記録しただけでなく、天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会の決勝進出にも貢献した。2013年夏には海を渡り、スイス・スーパーリーグ（同国1部リーグ）のヤングボーイズへ加入した。

ヤングボーイズでも加入直後から定位置を掴み、在籍した4年間で公式戦通算137試合出場39ゴール15アシストを記録。以降はジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）のヘント、当時ブンデスリーガ（ドイツ1部リーグ）のニュルンベルクを渡り歩き、2020年1月からはMLSのシンシナティでプレー。6シーズンにわたって活躍を続け、公式戦通算179試合に出場して19ゴール9アシストをマークした。

また、日本代表としては、2012年2月に高校生ながら初招集されると、当時は出番がなかったものの、2016年11月にデビューを飾った。ヴァイッド・ハリルホジッチ監督体制下の2016年から2018年にかけてはコンスタントにメンバーに名を連ね、国際Aマッチ通算では13試合出場2得点を記録した。

【投稿】久保裕也からのメッセージ