「大人になってもガンダム愛は譲れないけど、普段使いできる上品なアイテムって少ない…」あなたもそう感じていませんか？ この記事では、フランス発祥PATRICKと『閃光のハサウェイ』が融合したコラボスニーカー「MARATHON」を徹底解剖します。私も最初は半信半疑でしたが、その洗練されたデザインと「Made in Japan」の履き心地には驚きました！この記事を読めば、周りと差をつける大人のガンダムファッションが手に入りますよ。

大人のガンダムファッション、新たな選択肢がここに！

皆さん、突如として舞い込んできたこの情報に、私も思わず二度見してしまいました。なんと、あのフランス発祥の老舗シューズブランド「PATRICK（パトリック）」が、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』とまさかのコラボレーション！ しかも、ガンダム公式アパレルショップ「STRICT-G」から限定スニーカーが登場するというのですから、ガンダムファンもスニーカーヘッズも、これはもう胸が高鳴らずにはいられません。

フランスの老舗「PATRICK」と『閃光のハサウェイ』が奇跡の融合

一見すると意外な組み合わせですが、日本の職人技にこだわり、洗練されたデザインを追求するPATRICKと、ガンダムの世界観を本格的なファッションに昇華させるSTRICT-G。この二つのブランドがタッグを組んだと聞けば、一体どんな化学反応が生まれるのか、期待しかありませんよね。

足元に宿る「マフティー」の魂！MARATHONモデルの徹底解説

今回、コラボスニーカーのベースとなっているのは、PATRICKのアイコン的モデル「MARATHON（マラソン）」です。軽量でクッション性に優れた履き心地は、まさに「パトリックの顔」と呼ぶにふさわしい逸品。この機能性とデザイン性の高さが、『閃光のハサウェイ』という重厚な物語とどう融合したのか、早速深掘りしていきましょう。

唯一無二のカラーリングと素材感

このスニーカーがただのキャラクターグッズではないと断言できるのは、その洗練されたデザインと細部へのこだわりにあります。

ネイビーを基調とした本体に、鮮やかなオレンジのラインが配されています。これは、ハサウェイが率いる反政府組織「マフティー」を象徴するカラーリング！ ただ派手なだけでなく、ネイビーの上品さによって、日常使いしやすい落ち着いた雰囲気に仕上がっています。足元にさりげなく反骨精神と情熱を宿す。これぞ大人のガンダムファッションの極みではないでしょうか。

ナイロンとスエードのコンビネーションが、この「マラソン」モデルの魅力を最大限に引き出しています。やや丸みを帯びたフォルムと、トゥ（つま先）が巻き上がったドライビングシューズのようなアウトソールが特徴的。この独特の形状が、スポーティでありながらもどこかクラシカルで上品な印象を与えます。

隠されたディテールにファン歓喜！

そして、私が最も注目したのは、踵部分に刺繍された「マフティーマーク」。これはもう、ファンにはたまらないディテールですよね！ さらに、シュータン（靴の甲の部分）にはオリジナルのネームが施され、このコラボレーションの限定感を一層際立たせています。

職人技が光る「Made in Japan」の品質

特筆すべきは、「Made in Japan」へのこだわりです。フランス発祥のブランドでありながら、日本の職人技が光る高い品質は、まさにPATRICKの真骨頂。このコラボスニーカーも、その伝統と技術が息づいているからこそ、ファンアイテムとしてだけでなく、ファッションアイテムとしても長く愛用できる一足に仕上がっているのでしょう。

コラボを支える二つの哲学

この素晴らしいコラボスニーカーを世に送り出した「PATRICK」と「STRICT-G」について、改めてその魅力を深掘りしてみましょう。

PATRICK：足元の「メークアップ」を追求するブランド

1982年、西フランスで産声を上げたPATRICKは、ただの「機能的な靴」に留まらない、「足元のメークアップ」という哲学を掲げてきました。1978年に日本に上陸して以来、その鮮烈なカラーリングや洗練されたフォルムは、流行に左右されないファッショニスタたちを魅了し続けています。機能性だけでなく、ファッションとしての美しさを追求する姿勢は、まさしく現代の大人たちが求める「洗練されたカジュアル」そのもの。このブランドの背景を知ると、今回のコラボスニーカーに宿る上品さの理由がよくわかりますよね。

STRICT-G：ガンダムを「大人のファッション」へ

STRICT-Gは、『機動戦士ガンダム』の世界観を本格的なメンズアパレルに昇華させることを目指し、2012年にオープンしたショップです。「COOL JAPAN」を象徴するブランドとして、日本を代表する様々なブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品を多数展開してきました。キャラクターグッズの枠を超え、ガンダムを「大人のファッション」として提案するSTRICT-Gだからこそ、PATRICKとの今回のコラボは実現したのでしょう。ガンダムファンならずとも、そのアプローチには感銘を受けます。

価格と購入ガイド：この「価値ある一足」を手に入れるには

さて、皆さんが一番気になるのは、この魅力的なスニーカーをどうやって手に入れるか、そしてその価格ですよね。

納得の価格設定と「価値ある投資」

(送料・手数料別途)

正直なところ、「スニーカーに2万円以上か…」と思う方もいるかもしれません。しかし、フランス発祥で「Made in Japan」にこだわるPATRICKの高品質な「マラソン」モデルがベースであり、さらに『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』との限定コラボレーションであることを考えれば、これは単なる「出費」ではなく「価値ある投資」だと私は考えます。長く愛用できる品質と、ファン心をくすぐるデザイン。この特別な一足を手に入れる価値は、十分にあるのではないでしょうか。

確実な入手方法をチェック！

購入方法は大きく分けて二つあります。

オンライン予約（先行）

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」2026年3月予定25～28cm準備数に達した場合、期間内でも販売が終了する可能性があります。確実に手に入れたい方は、早めの予約をおすすめします！

一般販売（店舗）

所在地：東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話：03-5579-6157

営業時間：11:00～20:00 (土・日10:00～21:00)

所在地：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話：03-5809-7328

営業時間：10:00～21:00

所在地：静岡県静岡市葵区飯間1258 (新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話：054-295-9121

営業時間：8:00～21:00

所在地：滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話：0749‐47‐3228

営業時間：10：00～20：00

終わりに：足元から始まる新たな物語

店舗での購入を検討している方は、事前に電話で在庫状況を確認することをおすすめします。特に人気のコラボアイテムは、発売後すぐに売り切れてしまう可能性も。お目当ての店舗へ直接問い合わせてみましょう！

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の世界観と、PATRICKの洗練されたデザイン、そして日本の職人技が見事に融合したこのコラボスニーカー。

単なるキャラクターグッズとしてではなく、上品な大人のファッションアイテムとして、あなたの日常に新たな彩りを与えてくれることでしょう。足元からハサウェイ・ノアの情熱を感じながら、颯爽と街を歩いてみませんか？ この特別な一足をぜひ手に入れて、あなたのコーディネートに『閃光のハサウェイ』の物語を加えてみてください。

これは、ガンダムファンであるあなたにとって、単なるスニーカー以上の意味を持つはずです。私も、この情報に触れてからというもの、どんなファッションに合わせようか想像が膨らんでいます！ ぜひこの機会をお見逃しなく！

