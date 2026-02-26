アタランタを率いるラッファエレ・パッラディーノ監督が、劇的勝利を収めたドルトムント戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフ・セカンドレグが25日に行われ、アタランタはドルトムントと対戦。ファーストレグは0－2で先勝を許して迎えたホームでの一戦は、5分にジャンルカ・スカマッカが先制点を決めると、45分にはダヴィデ・ザッパコスタが、57分にはマリオ・パシャリッチが追加点を挙げた。その後、75分にカリム・アデイェミに1点を返され、2試合合計3－3で試合は後半アディショナルタイムに突入した。

そして迎えた90＋4分にドルトムントGKグレゴール・コベルのパスミスからパシャリッチがボールを奪ってゴール前に折り返すと、対応したラミ・ベンセバイニの足が飛び込んだニコラ・クルストヴィッチの頭に入り、VARによる確認の結果、アタランタがPKを獲得。その間に両ベンチに退場者が出たほか、ベンセバイニも2枚目のイエローカードで退場となるなど、3枚のレッドカードが出る事態となったが、このPKを90＋8分にラザール・サマルジッチが沈めたのが決勝点となり、アタランタがベスト16入りを決めた。

ファーストレグの2点ビハインドから逆転での突破を果たした試合後、パッラディーノ監督は「これは忘れられない夜で、夢が叶ったような気分だ。選手、スタッフ、クラブの全員に感謝する。そして、試合開始から最後まで私たちを応援してくれた2万3000人のファンにも特に感謝したいと思う」と喜びを口にしながら、次のように続けた。

「本当に信じられないくらい素晴らしい試合だった。私たちはこの試合に、心、魂、精神、そして勇気、すべてを注ぎ込んだ。アタランタらしい試合を展開できたからこそ、今夜の成果にとても満足している」

これにより、ラウンド16ではアーセナルかバイエルンと対戦することになったが、パッラディーノ監督は「今はこの瞬間を楽しまなければならない。このような夜は、想像を絶するほどの自信、信念、そして喜びを与えてくれる。次の挑戦については後で考えるけど、今はこの特別な夜を祝おう」と語った。

【ハイライト動画】アタランタがドルトムントとの激闘制す！