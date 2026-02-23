エールディヴィジ第24節が22日に行われ、フェイエノールトとテルスターが対戦した。

上田綺世と渡辺剛の日本代表コンビが所属しているフェイエノールトは、開幕から9戦無敗と好スタートを切り首位を走っていたが、昨年11月頃から徐々に失速。現在も2位につけているが、1試合消化の多い首位PSVとの暫定勝ち点差は「17」まで開いている。上田はここまで18ゴールを挙げて得点ランキング単独首位だが、昨年12月上旬に行われた第15節以降2カ月半以上もネットを揺らせていない。また、昨年夏に加入した渡辺はここまで行われた23試合中21試合に先発出場し、最終ラインの主軸として安定したパフォーマンスを披露している。3連勝を目指す今節、日本代表コンビは揃ってスタメンに名を連ねた。

開始早々の7分、フェイエノールトは上田のポストプレーを起点にジョーダン・ボスが左サイドを駆け上がり、後方から駆け上がってきたルチアーノ・ヴァレンテがフィニッシュ。このプレーで左CKを獲得すると、渡辺のヘディングシュートが枠を捉えたが、ゴールライン上にいた選手にクリアされ、惜しくも得点とはならない。すると14分、ヨッヘム・リトメースター・ファン・デ・カンプがボックス手前中央から低く鋭いミドルシュートを沈め、テルスターが先制に成功した。

ビハインドを負ったフェイエノールトは20分、ルーズボールを拾ったヴァレンテが独力で持ち上がり、絶妙なスルーパスに抜け出した上田が倒れ込みながらシュートを放ったが枠を捉えられず。その直後にはボスが敵陣ボックス内で倒され、主審はPKとジェラルド・アルダーズへのレッドカードを宣告したが、VARが介入した結果オフサイドに判定が切り替わった。それでも30分、左からのクロスをファーサイドで収めたアニス ・ハジ・ムーサがシュートを決めて同点とする。

同点弾から9分後、上田のポストプレーを起点に左のボスへ展開すると、グラウンダーの折り返しにハジ・ムーサが合わせてフェイエノールトが逆転に成功。前半は2－1で終了する。

後半もフェイエノールトが主導権を握り、積極的に3点目を狙いにいく。60分過ぎにはハジ・ムーサが立て続けに際どいミドルシュートを放ったが、惜しくもハットトリックとはならない。その直後、今冬にフリー加入したラヒーム・スターリングが投入され、新天地デビューを飾る。このタイミングで上田がベンチへ下がり、2カ月半ぶりのゴールとはならなかった。

その後は攻めあぐねる展開が続いたフェイエノールトだが、最終盤までテルスターにチャンスを与えず。90＋2分にはタイリース・ノスリンに決定的なヘディングシュートを打たれたが、GKティモン・ヴェレンロイターが驚異的な反応速度を見せて得点を許さなかった。試合は2－1で終了し、フェイエノールトが3連勝を飾った。次節、フェイエノールトは3月1日にアウェイででトゥウェンテ、テルスターは27日にホームでNACブレダと対戦する。

【スコア】

フェイエノールト 2－1 テルスター

【得点者】

0－1 14分 ヨッヘム・リトメースター・ファン・デ・カンプ（テルスター）

1－1 30分 アニス ・ハジ・ムーサ（フェイエノールト）

2－1 39分 アニス ・ハジ・ムーサ（フェイエノールト）