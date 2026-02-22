　明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンド第3節が21日と22日に行われた。

　22日開催の試合では、2試合で10得点を挙げ、2連勝スタートを切った徳島ヴォルティスがホームでカターレ富山と対戦。9分にルーカス・バルセロスの3試合連続ゴールで先制したが、16分に古川真人に同点弾を許すと、79分にチョン・ウヨンに直接フリーキックを決められたほか、84分にはキム・テウォンに追加点を奪われ、1－3で逆転負けとなり、徳島は初黒星を喫した。一方の富山は2連勝となった。

　また、2連勝スタート同士となったFC岐阜といわきFCの一戦は、スコアレスで90分が終了。PK戦を5－4で制した岐阜が勝ち点「2」を獲得している。

　そのほか、横浜FCは栃木シティに5－1で大勝し、FC今治はFC大阪に2－0で勝利して、それぞれ大会初白星を飾っている。

　今節の試合結果、順位表、次節対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想　地域リーグラウンド第3節

【EAST-A】
ザスパ群馬　1－1（PK戦：5－6）　モンテディオ山形
湘南ベルマーレ　1－0　ヴァンラーレ八戸
SC相模原　1－2　ブラウブリッツ秋田
栃木SC　1－2　ベガルタ仙台
横浜FC　5－1　栃木シティ

【EAST-B】
RB大宮アルディージャ　6－0　福島ユナイテッドFC
AC長野パルセイロ　1－1（PK戦：4－5）　北海道コンサドーレ札幌
ジュビロ磐田　1－2　松本山雅FC
藤枝MYFC　1－1（PK戦：3－4）　ヴァンフォーレ甲府
FC岐阜　0－0（PK戦：5－4）　いわきFC

【WEST-A】
奈良クラブ　2－2（PK戦：4－5）　愛媛FC
カマタマーレ讃岐　0－3　アルビレックス新潟
徳島ヴォルティス　1－3　カターレ富山
FC今治　2－0　FC大阪
高知ユナイテッドSC　3－2　ツエーゲン金沢

【WEST-B】
テゲバジャーロ宮崎　2－1　サガン鳥栖
FC琉球　0－0（PK戦：14－13）　レイラック滋賀FC
ロアッソ熊本　4－1　ギラヴァンツ北九州
大分トリニータ　2－0　ガイナーレ鳥取
鹿児島ユナイテッドFC　1－0　レノファ山口FC

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位　仙台（9／＋5）
2位　秋田（9／＋3）
3位　山形（8／＋2）
4位　湘南（6／＋4）
5位　横浜FC（3／＋2）
6位　八戸（3／0）
7位　群馬（1／－1）
8位　栃木SC（0／－2）
9位　相模原（0／－5）
10位　栃木C（0／－8）

【EAST-B】
1位　大宮（9／＋8）
2位　甲府（8／＋5）
3位　岐阜（8／＋3）
4位　いわき（7／＋3）
5位　藤枝（4／0）
6位　松本（3／－2）
7位　札幌（2／－2）
8位　磐田（2／－2）
9位　長野（2／－2）
10位　福島（0／－11）

【WEST-A】
1位　高知（7／＋3）
2位　徳島（6／＋8）
3位　富山（6／＋4）
4位　新潟（6／0）
5位　今治（5／＋1）
6位　奈良（4／－5）
7位　金沢（3／－1）
8位　愛媛（3／－1）
9位　讃岐（3／－6）
10位　FC大阪（2／－3）

【WEST-B】
1位　宮崎（9／＋4）
2位　熊本（7／＋4）
3位　大分（6／＋4）
4位　鹿児島（6／＋2）
5位　琉球（4／－2）
6位　鳥栖（3／－1）
7位　山口（3／－1）
8位　鳥取（3／－2）
9位　滋賀（1／－1）
10位　北九州（0／－7）

◆■次節の対戦カード

▼2月28日（土）
【EAST-A】
仙台　vs　八戸
栃木C　vs　湘南
群馬　vs　秋田

【EAST-B】
札幌　vs　岐阜
甲府　vs　松本
磐田　vs　福島
長野　vs　大宮

【WEST-A】
富山　vs　FC大阪
愛媛　vs　徳島

【WEST-B】
鳥栖　vs　鹿児島
北九州　vs　滋賀
琉球　vs　宮崎

▼3月1日（日）
【EAST-A】
栃木SC　vs　横浜FC
相模原　vs　山形

【EAST-B】
いわき　vs　藤枝

【WEST-A】
今治　vs　新潟
金沢　vs　讃岐
高知　vs　奈良

【WEST-B】
山口　vs　鳥取
熊本　vs　大分