こんにちは、リリースピッカーのなぎさです！今日はゆず庵のキャンペーンをご紹介します！

全国114店舗展開する『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』(以下、ゆず庵)は、春期間限定メニューの販売を記念して、公式Xにてゆず庵アプリクーポン10,000円分が当たるプレゼントキャンペーンを開催。

「春期間限定メニュー販売記念キャンペーン」

■参加方法

・ゆず庵公式Xアカウント「@yuzuan_official」をフォロー

・期間中に投稿される本キャンペーン該当ポストをリポスト

■開催期間

2026年2月17日(火)から2026年2月26日(木)

■プレゼント内容

抽選で合計10名様に「ゆず庵アプリお食事クーポン10,000円分」をプレゼント

◾️配布時期

クーポンの配布は2026年３月上旬頃を予定している

※当選者の方には『ゆず庵』公式アプリ上にて値引券を付与する

◼️抽選・当選発表について

厳正な抽選のうえ、当選者を決定する。当選者には本キャンペーン期間終了後、１週間ほどで公式Xのダイレクトメッセージにて当選の旨と送付先ご入力フォームをご案内する。

※期日までにご入力いただけない場合、当選は無効となるのでご注意ください

■注意事項

・本キャンペーン内容や賞品は予告なく変更となる場合がある

・当選の権利及び賞品は、第三者へ譲渡・換金・転売・その他処分行為は禁止させていただく

・次の場合には当選が無効となるため、ご注意ください

ーー期日までに入力フォーム内に必要項目が入力されなかった場合

ーーその他運営が不適切と判断した場合

編集／なぎさ（ガクラボメンバー）

