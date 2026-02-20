個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、2月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。

◆桐谷さんが厳選！2月の優待銘柄3選

桐谷さん：まずはいつも優待として挙げているんですが、クリエイト・レストランツ・ホールディングス＜3387＞です。日本中に1000店舗くらいあり、私がよく行く「かごの屋」やラーメン屋、しゃぶしゃぶなどいろいろな業態があります。

株価は771円（収録時）で、最近株式分割をして買いやすくなり、7万7100円で100株買えます。配当は0.58％と低いんですが、1500円の優待券が年2回来るので、総合利回りは4％台になります。2013年に100株持っていれば、なんと分割を繰り返して今は3600株、株価も十何倍になっています。長期保有優遇もあり、これからも伸びていく面白い銘柄だと思います。

次は、大庄＜9979＞です。『庄や』などのチェーン店をやっている会社ですね。株価は1176円（収録時）で、100株持っていると500円券が年間で12枚（6000円分）もらえます。そうすると総合利回りが6％以上になります。

東京ですと「築地日本海」というおすし屋さんがあります。私は居酒屋のお通しがあまり好きではないので、お通しのいらないおすし屋さんでよくこの優待を使って食べています。

そして、私が好きなおすすめ銘柄がバロックジャパンリミテッド＜3548＞です。万年割安なんですが、配当が4.82％ありますのでNISAで買うとよいですね。優待は2月と8月の年2回、2000円分のクーポンがもらえます。配当と合わせると利回りは10％近くになります。

ネットでもお店でも使えますし、私は自分で使わない分は友人にプレゼントしていますが、アクセサリーなどが選べるので喜ばれます。上場以降、株価は下がっていますが高利回り優待を続けている銘柄です。

株主優待券の譲渡（有償譲渡を含む）について、法律上明確に禁止されているわけではありませんが、企業によっては、株主本人以外の使用を認めない場合や、有償譲渡を禁止している場合があります。優待券をご利用の際は、各企業の利用規約を十分にご確認ください。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2026年1月7日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります。掲載している内容は、収録時点のものになります。最新の情報及び詳細については、各社のHP等でご確認ください。また、内容に関しては万全を期しておりますが、情報の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではございません。投資の判断は、ご自身の責任で行うようお願いします。

