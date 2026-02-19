今日の運勢は？ ★2026年2月20日（金）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月20日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月20日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の沢梨ことり（さわなし・ことり）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！あなたの星座は何位……？心が軽くて、明るい気持ちになれるようです。今日は色んなところへ出かけてみるのも良いでしょう。デートで行ってみたい場所も見つけられそう。楽しめそうなイメージができたら、気になる人を誘ってみて。新しいことにチャレンジしたい気分になりそう。色々な人の話を聞いて、世界観を広げていくのも良いでしょう。これまでと違った視点で見ていくと、いま自分がするとプラスになることが分かりそう。これまでの地道な努力が報われて、周りから褒められたりしそう。プレゼントや優しい言葉などをもらう場合があるかも。自分の行動を見てくれていた人がいることに、嬉しい気持ちになるようです。パートナーや恋人との時間が多くなりそう。自分の想いだけでなく、相手の気持ちや考えを受け止めてあげると良いかも。ゆっくりとした関係を構築していくようにしましょう。自分が身につけている知識や技術を後輩などに教えてあげると◎。その方が幸せも倍になると実感できるかも。誰かの役に立ちたいと思うと、さらに自分自身も仕事や勉強などで努力するようになるでしょう。今日は、積極的になってみてはいかが？ 自分を出し惜しみしないようにしましょう。恋愛に対してもアピールしていく方が上手くいくかも。好きなアイテムを持ったり、ファッションをしたりしていると自信がさらにわいてくることでしょう。１００円ショップなどに出かけてみると、暮らしに関するアイデアがわいてきそう。色々なものを備えて工夫してみると良いでしょう。上手くいったものは、SNSなどに投稿してみるのもアリ。楽しく家事や仕事ができそう。このモチベーションを明日に持っていけるようにすると◎今日できることは今日中に片付けてしまいましょう。お気に入りのラジオや音楽などでリフレッシュを。物事の裏側を見たりして、驚くようなことが起こるかも。ですが、それを前向きな気持ちに変えていけば、新たな自分に出会えることでしょう。ラッキーアイテムは充電器。大切な人とはいつでも連絡を取れるようにしておきましょう。改めて将来について考えるようです。どうすれば良いのか迷ったときは、心の声に従ってみると良いかも。ネットなどから得た情報よりも、あなたが素直に感じたものを大切にしてみて。今日は、焦らずに落ち着いて行動すると上手くいきそう。イライラしたり急いでいたりすると、うっかりミスが増えてしまうかも。一人で大変なことは、周りの人に伝えて協力してもらうと良いでしょう。古い価値観を手放して気持ちをスッキリさせましょう。新鮮な気持ちになってくると、何か挑戦したいものが見つかるかも。神社仏閣など神聖な場所へ出かけてみるのもおすすめ。自分のやりたいことがわからず、長く迷い続けてきた人も、理想と現実のあいだで揺れながら、目の前の選択に誠実でいることで、ふとした瞬間に視界がひらけ、これまで気づかなかった可能性がやさしく輝き始めるでしょう。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）東京・池袋占い館セレーネ所属。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。電話占いメルにも出演。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/