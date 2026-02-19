お笑いコンビ・素敵じゃないかの柏木成彦が主催するイベント「にほんごお笑いフェス2026」が、2月28日に東京都新宿区にある、R’sアートコート(労音大久保会館)にて開催される。

にほんごお笑いフェス2026

本イベントは、素敵じゃないか・柏木が普段から大切にしている「言葉」にフォーカスした全5公演の1日完結型イベントで、神保町よしもと漫才劇場で毎月開催されている定期企画ライブが元となっている。

第1部から第3部の『芸辞苑』では、中堅芸人やコント師、他事務所所属芸人が各公演にそれぞれ出演。世の中にまだない「新しい芸人用語」を定義していく。

第4部『日本語漫才協会』では、実力派漫才師たちが言葉そのものが持つ響きや意味にスポットを当てるネタとコーナーを、最終、第5部では、柏木が「ずっとやりたかった」と語る現実には存在しない生き物や物事に対して、芸人たちが勝手なイメージで”あるある”を出し続ける「空想あるある選手権大会」を開催予定。

素敵じゃないか・柏木成彦はイベント開催に際し「“言葉”にフォーカスした1日イベントをさせてもらえることになりました! 『にほんごお笑いフェス』ということですが、フェス感というよりは、落ち着いてじっくり、言葉の面白さを噛んで味わえる5公演になると思います。盛りだくさんの1日になります! いろんな方に出ていただいて、本当に楽しみです! ぜひお越しください!」と語る。