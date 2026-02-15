うらがの森のからあげや トリゴコロ

今回は京急本線の浦賀駅から徒歩約10分、防衛大学近くの山の上の住宅街にオープンした『うらがの森のからあげやトリゴコロ』を紹介します。

約15年前、横浜市営地下鉄ブルーライン・上永谷駅近くで居酒屋としてスタート。からあげグランプリ金賞をはじめとする数々の受賞歴を誇り、横浜で大人気のからあげを提供してきました。昨今の社会情勢の変化やオーナー自身の生活スタイルの変化を受け事業形態を見直し、2025年12月に浦賀の地でテイクアウト専門からあげ店としてリニューアルオープンしました。評判の『黒からあげ』を味わうべく、さっそく訪問してきました。

変わりゆく環境の中で形を変えてきた - トリゴコロの物語

トリゴコロの始まりは、2011年に横浜・上永谷で開いた一軒の居酒屋でした。

オーナーの加賀屋さんは、独身時代から地域に根ざした店づくりに力を注ぎ、日々の営業に向き合ってきました。その後、結婚し子どもが生まれ、家族との時間を大切にしながら事業を続ける方法を考えるようになります。ちょうどその頃、飲食業界は社会情勢の変化により、大きな転換期を迎えていました。外食のスタイルが変わり、テイクアウトや非接触サービスの需要が高まる中、加賀屋さんは事業の形を柔軟に見直していきます。居酒屋から仕出し弁当へ。さらに、『からあげの自動販売機』という新しい取り組みへ。小さな挑戦を積み重ねながら、トリゴコロは時代に合わせて少しずつ姿を変えてきました。そして2025年12月27日。新天地・横須賀で、テイクアウト専門店『うらがの森のからあげやトリゴコロ』をオープンしました。

入口では森の仲間たちがお出迎え！

こちらでは森の仲間たちが紹介されています。

出来立ての美味しいからあげを味わってほしい

横浜市あげものNo.1決定戦『ガチあげ！』で1位を獲得し、日本唐揚協会主催のからあげグランプリで金賞を受賞した自慢のからあげ。その美味しさの秘密は、長年の試行錯誤とこだわりにあります。せっかくなら出来立ての美味しい状態で味わってほしい……。オーダーが入ってからからあげを仕上げるシステムを採用している理由も、この「出来立て」の美味しさを追求しているからです。厨房ではオーダーが入るのを待つ素揚げされたからあげたちがスタンバイ。オーダーが入るとひとつひとつ丁寧に調理され、みなさんの元へと届けられます。

からあげが揚がるまでの待ち時間から生まれた - うらがの森

出来立てのからあげを提供することにこだわるため、どうしても待ち時間が生まれてしまいます。その時間を少しでも心地よく過ごしてもらえるよう、待合スペース「うらがの森」をつくりました。“自分の子どもならどう過ごすだろう”と想像しながら、スタッフみんなで形にした空間です。

少しずつ森になっていきます。

店内のシンボル・大きな木もスタッフで育てました。

そして……「うらがの森」が完成しました。 店内の中央には大きな木。

森の仲間たちが遊べるブランコもあります。

SNS映えスポットとなるか！自撮りにおすすめ鏡もあります。筆者も自撮りっぽく少しだけ映ってみました。

うらがの森の待ち時間

からあげができるのを待ちながら『うらがの森』を楽しんでいるお子さんとお母さんに出会いました。 森の中を散策したり…

足跡を追いかけたり…

たぬシェフと記念撮影も！待っている間の親子で楽しんでいる姿、加賀屋さんの思いが形になってますね。

うらがの森のからあげたち

トリゴコロの定番からあげは4種類。S（4個）・M（6個）・L（8個）からチョイスできます。

森の名物黒からあげ S（583円/税込）。『ここに来たらまずはこれ！森の味をまっすぐ感じる自慢のからあげ』横浜市あげものNo.1決定戦「ガチあげ！」で第1位、日本唐揚協会主催「からあげグランプリ」で金賞など、数々の受賞歴を持つトリゴコロのフラッグシップといえる逸品。外の香ばしさと中のコクと甘みが絡み合う、奥深い味わいが印象に残りました。

森の湯遊び白からあげ S（626円/税込）。『白だしのやさしさで季節がちょっと贅沢』だしと一緒に味わうスタイルです。まずはそのまま、外はカリッ、中はじゅわっ。鳥本来のシンプルな旨みが広がります。だしを付けるとしっとりと潤い、さっぱりしたおいしさが楽しめます。

森の南蛮タルたまからあげ S（626円/税込）。『タルタル多め森のやさしさも多め』甘酸っぱい南蛮ダレをまとったからあげ。特製タルタルの上には半熟ゆで卵が鎮座し、お好みで混ぜ合わせる楽しみも。香ばしさと甘酸っぱさのパンチが効いたからあげが、タルタルと合わさると一気にまろやかな味わいへと変わります。

❶半熟ゆで卵を崩していきます。

❷とろっとろの黄身がじゅわ～っ。

❸特製タルタルソースと混ぜ合わせて…。

❹からあげにつけていただきま～す！

森のきらきら塩からあげ S（583円/税込）。『やさしい塩味に森のきらめきをひとさじ』今回の取材で味わえなかったからあげです。噛むたびに塩のやさしいうまみがすっと広がって、ほどよいカリッと感がたまらないそうです。

森のやさしさをぎゅっと詰めた『森のおまつりボンボン』シリーズから。チキぽてボンボン（チキン×ポテト）（550円/税込）。ひとくちサイズのサクッとジューシーなチキンとほくほくポテトがくまのカップにぎゅっと詰まった、お子様はもちろん、ちょっとつまみたい大人にもちょうどいいサイズ感が嬉しい一品です。

愛くるしいフォルムのくまのカップに、くまのスティックが加わって遊び心たっぷり。テイクアウトが楽しくなりますね。

からあげの満足感をそのまま弁当で

販売されているからあげは、264円プラスで『からあげ弁当』にパワーアップ！その他にも、定番のお弁当や月替わりのお弁当が揃っています。

定番のお弁当を簡単にご紹介します。森のやきたてチキン弁当（885円/税込）。焼きあがった瞬間の“じゅわっ”がそのまま詰まった逸品です。コクがあってごはんが止まらない「バター醬油」、やさしい甘酸っぱさが癖になる「完熟トマトソース」2つの味が選べます。

森のすやすやくまさん弁当（550円/税込）。『森でピクニックしてる気分』になれる、小さなお子様の大好きな味がぎゅっと詰まったお弁当です。

缶ジュース感覚で購入できる「天使と悪魔のからあげ」自動販売機

移転前に設置されていたからあげの自動販売機、うらがの森でも設置されます。取材時は準備中でしたが、2月13日より販売開始しました。

自動販売機は店舗前の右側に。

天使の羽根はサクサク食感がたまらない手羽中を使った塩レモン味。悪魔のしっぽはぷりぷり食感のぼんじりを使った自慢のたまり醤油ダレに絡めたもの。冷たくても美味しいからあげ、早く食べてみたいですね。

激かわ自販機が完成するまでの様子。

「天使と悪魔のからあげ」自動販売機の動画、こちらからどうぞ。

仕出し弁当でもからあげが楽しめます！

人気の黒からあげがご自宅にいながらいただける！トリゴコロでは神奈川県・東京都全域に様々な仕出し弁当をお届けしています。数あるお弁当の中から特に人気があるお弁当を紹介します。

1番人気のトリゴコロ幕ノ内弁当（1,080円/税込）。黒からあげのほか、脂の乗った塩鮭、彩り豊かな野菜など、それぞれがバランスよく楽しめます。

名物 横濱黒からあげ弁当（972円/税込）。黒からあげを堪能したいならこちら一択！あとがけの秘伝のタレがポイントです。

鶏三昧の千紫万紅幕ノ内弁当（1,620円/税込）。鶏そぼろご飯を中心に、数々の鶏料理や彩り豊かな御菜が堪能できる鮮やかなお弁当です。

仕出し弁当の詳細はこちらから極上の和の味をおとどけ｜トリゴコロの仕出し弁当

まとめ

トリゴコロの素敵な物語と美味しさ、伝わりましたでしょうか。読んだだけじゃ伝わらない！って思われたら是非お店に行ってサクサクじゅわーを楽しんでください。異なる風味のからあげ、そしてお弁当やサイドメニューを味わってほしいです。筆者も、今回味わえなかったからあげやお弁当にチャレンジしたいです。

公式HPでは浦賀駅から徒歩でアクセスとありますが、浦賀駅の1つ手前の馬堀海岸駅から路線バスで楽々アクセス！山をのぼっていくのはちょっときついって思われた方は是非バスをご利用ください。

