FAカップ4回戦が14日に行われ、サウサンプトンとレスターが対戦した。

現在、サウサンプトンはチャンピオンシップ（イングランド2部）に身を置いており、前節終了時点では12勝10分10敗の勝ち点「46」で9位に位置。現在は公式戦3連勝中、5戦負けなしと勢いに乗っている。

FAカップ4回戦では、同じくチャンピオンシップに所属しながら、現在21位と残留争いに巻き込まれているレスターと激突。両者は前節のチャンピオンシップでも相まみえており、同試合ではレスターが前半だけで3点をリードしながら、後半に入ってサウサンプトンが4ゴールを叩き込み、超劇的な逆転勝利を掴み取っていた。

サウサンプトンにとっては興奮の再現を、レスターにとってはリベンジを狙うゲームに、サウサンプトンに所属する松木玖生は先発出場。試合は前半アディショナルタイムに動く。左サイドから仕掛けたサミュエル・エドジーが、1度は止められながらも即座にボールを奪い返し、ドリブルでペナルティエリア内へ侵入。縦への突破がカレブ・オコリのファウルを誘い、サウサンプトンがPKを獲得。サイル・ラインがゴール左下に流し込んだ。

サウサンプトンが1点をリードして後半へ入ったものの、レスターは立ち上がりの52分に反撃へ転じる。左コーナーキックをショートで繋いだ場面、ペナルティエリア左の位置でディバイン・ムカサからのパスを受けたジェレミー・モンガが右足でシュートを放つと、ここは相手にブロックされたものの、セカンドボールに反応したオリヴァー・スキップがオーバーヘッド。技ありの一撃がゴールに吸い込まれ、レスターが試合を振り出しに戻した。

サウサンプトンは同点に追いつかれた後、57分には松木がゴールへ襲いかかる。ボックス右でエドジーからパスを受けると、迷いなく左足一閃。強烈な一撃は枠を捉えたが、GKヤクブ・ストラーチェクに阻まれる。こぼれ球にキャメロン・アーチャーが詰めたが、仕留めることはできない。

90分間のなかで次の1点が生まれることはなく、試合は延長戦に突入。前半の15分間に動きはなかったものの、後半に入ると序盤の109分に次の1点が生まれる。サウサンプトンは敵陣中央でフリーキックを獲得すると、ライアン・マニングが左足でゴール前に合わせるボールを蹴り込む。レスターのパトソン・ダカが頭で触り、コースが変わったが、ジェームズ・ブリーがうまく反応し、ヘディングシュートを沈めた。

このゴールが決勝弾となり、サウサンプトンが4日ぶりの再戦でレスターに“連勝”。FAカップ5回戦（ラウンド16）進出を決めた。松木は86分に途中交代でベンチへ下がった。

この後、サウサンプトンは21日、次節のチャンピオンシップでチャールトン・アスレティックをホームに迎える。

【スコア】

サウサンプトン 2－1 レスター

【得点者】

1－0 45＋1分 サイル・ラリン（PK／サウサンプトン）

1－1 52分 オリヴァー・スキップ（レスター）

2－1 109分 ジェームズ・ブリー（サウサンプトン）

