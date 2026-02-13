鹿島の“守護神”早川友基が速報結果で得票最上位に！ [写真]=金田慎平

　Jリーグは13日、「JリーグオールスターDAZNカップ」に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票の速報結果を発表した。

　6月13日（土）に『MUFGスタジアム（国立競技場）』で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」は、“秋春制”移行に向けた特別シーズンのクライマックスにあたる位置付けとなっており、J1・J2・J3の全60クラブから投票によって選出された選手が集結。明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとに構成されたオールスターチームがトーナメント方式で激突する。Jリーグにおけるオールスターゲームの開催は2009年以来17年ぶりだ。

　ファン・サポーター投票は明治安田J1百年構想リーグが開幕した6日（金）よりスタート。9日（月）までの4日間の集計結果によると、J1では昨シーズンのJリーグ最優秀選手賞（MVP）に輝いた早川友基（鹿島アントラーズ）が得票最上位に位置しているという。地域リーグラウンドEASTにおいては、早川を筆頭に鈴木優磨、植田直通、レオ・セアラ、荒木遼太郎といった鹿島勢が上位を占めており、監督部門でも鬼木達監督が1位となっている。

　一方、J1のEASTではサンフレッチェ広島の大迫敬介が1位となっており、2位以下には宇佐美貴史、中谷進之介（ともにガンバ大阪）、香川真司（セレッソ大阪）、大迫勇也（ヴィッセル神戸）、ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）らが続いている。

　なお、中間結果は3月下旬、最終結果は5月下旬に発表予定だ。

　速報結果は以下の通り。

◆J1速報結果

◼︎選手得票上位10位
▼EAST
1位　早川友基（GK／鹿島アントラーズ）
2位　鈴木優磨（FW／鹿島アントラーズ）
3位　植田直通（DF／鹿島アントラーズ）
4位　伊藤達哉（FW／川崎フロンターレ）
5位　レオ・セアラ（FW／鹿島アントラーズ）
6位　細谷真大（FW／柏レイソル）
7位　荒木遼太郎（MF／鹿島アントラーズ）
8位　佐藤龍之介（MF／FC東京）
9位　小島亨介（GK／柏レイソル）
10位　古賀太陽（DF／柏レイソル）

▽WEST
1位　大迫敬介（GK／サンフレッチェ広島）
2位　宇佐美貴史（MF／ガンバ大阪）
3位　中谷進之介（DF／ガンバ大阪）
4位　香川真司（MF／セレッソ大阪）
5位　大迫勇也（FW／ヴィッセル神戸）
6位　ラファエル・エリアス（FW／京都サンガF.C.）
7位　稲垣祥（MF／名古屋グランパス）
8位　鈴木章斗（FW／サンフレッチェ広島）
9位　前川黛也（GK／ヴィッセル神戸）
10位　藤井陽也（DF／名古屋グランパス）

◼︎監督別得票上位3位
▼EAST
1位　鬼木達（鹿島アントラーズ）
2位　リカルド・ロドリゲス（柏レイソル）
3位　大島秀夫（横浜F・マリノス）

▽WEST
1位　ミハイロ・ペトロヴィッチ（名古屋グランパス）
2位　イェンス・ウィッシング（ガンバ大阪）
3位　曺貴裁（京都サンガF.C.）

◼︎クラブ別得票上位3位
▼EAST
1位　鹿島アントラーズ
2位　川崎フロンターレ
3位　横浜F・マリノス

▽WEST
1位　ガンバ大阪
2位　サンフレッチェ広島
3位　ヴィッセル神戸

◆J2・J3速報結果

◼︎選手得票上位10位
▼EAST－A
1位　田中パウロ淳一（FW／栃木シティ）
2位　土居聖真（MF／モンテディオ山形）
3位　林彰洋（GK／ベガルタ仙台）
4位　ディサロ燦シルヴァーノ（FW／モンテディオ山形）
5位　氣田亮真（MF／モンテディオ山形）
6位　トーマス・ヒュワード・ベル（GK／モンテディオ山形）
7位　鎌田大夢（MF／ベガルタ仙台）
8位　菅田真啓（DF／ベガルタ仙台）
9位　宮崎鴻（FW／ベガルタ仙台）
10位　井上詩音（DF／ベガルタ仙台）

▼EAST－B
1位　杉本健勇（FW／RB大宮アルディージャ）
2位　三浦知良（FW／福島ユナイテッドFC）
3位　川島永嗣（GK／ジュビロ磐田）
4位　関口凱心（DF／RB大宮アルディージャ）
5位　角昂志郎（MF／ジュビロ磐田）
6位　泉柊椰（MF／RB大宮アルディージャ）
7位　小島幹敏（MF／RB大宮アルディージャ）
8位　笠原昂史（GK／RB大宮アルディージャ）
9位　トム・グローバー（GK／RB大宮アルディージャ）
10位　西野奨太（DF／北海道コンサドーレ札幌）

▽WEST－A
1位　藤原奏哉（MF／アルビレックス新潟）
2位　マテウス・モラエス（FW／アルビレックス新潟）
3位　舩木翔（DF／アルビレックス新潟）
4位　バウマン（GK／アルビレックス新潟）
5位　田代琉我（GK／アルビレックス新潟）
6位　奥村仁（MF／アルビレックス新潟）
7位　亀田歩夢（MF／カターレ富山）
8位　若月大和（FW／アルビレックス新潟）
9位　小野裕二（FW／アルビレックス新潟）
10位　山田奈央（DF／徳島ヴォルティス）

▽WEST－B
1位　泉森涼太（GK／サガン鳥栖）
2位　西澤健太（MF／サガン鳥栖）
3位　塩浜遼（FW／サガン鳥栖）
4位　清武弘嗣（MF／大分トリニータ）
5位　髙橋大悟（MF／ギラヴァンツ北九州）
6位　吉田真那斗（DF／大分トリニータ）
7位　ムン・キョンゴン（GK／大分トリニータ）
8位　河村慶人（FW／鹿児島ユナイテッドFC）
9位　鈴木大馳（FW／サガン鳥栖）
10位　ペレイラ（DF／大分トリニータ）

◼︎監督別得票上位3位
▼EAST－A
1位　横内昭展（モンテディオ山形）
2位　森山佳郎（ベガルタ仙台）
3位　長澤徹（湘南ベルマーレ）

▼EAST－B
1位　槙野智章（藤枝MYFC）
2位　宮沢悠生（RB大宮アルディージャ）
3位　石﨑信弘（松本山雅FC）

▽WEST－A
1位　船越優蔵（アルビレックス新潟）
2位　安達亮（カターレ富山）
3位　大木武（愛媛FC）

▽WEST－B
1位　小菊昭雄（サガン鳥栖）
2位　四方田修平（大分トリニータ）
3位　増本浩平（ギラヴァンツ北九州）

◼︎クラブ別得票上位3位
▼EAST－A
1位　ベガルタ仙台
2位　モンテディオ山形
3位　湘南ベルマーレ

▼EAST－B
1位　RB大宮アルディージャ
2位　ジュビロ磐田
3位　北海道コンサドーレ札幌

▽WEST－A
1位　アルビレックス新潟
2位　カターレ富山
3位　徳島ヴォルティス

▽WEST－B
1位　サガン鳥栖
2位　大分トリニータ
3位　ギラヴァンツ北九州