Jリーグは13日、「JリーグオールスターDAZNカップ」に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票の速報結果を発表した。

6月13日（土）に『MUFGスタジアム（国立競技場）』で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」は、“秋春制”移行に向けた特別シーズンのクライマックスにあたる位置付けとなっており、J1・J2・J3の全60クラブから投票によって選出された選手が集結。明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとに構成されたオールスターチームがトーナメント方式で激突する。Jリーグにおけるオールスターゲームの開催は2009年以来17年ぶりだ。

ファン・サポーター投票は明治安田J1百年構想リーグが開幕した6日（金）よりスタート。9日（月）までの4日間の集計結果によると、J1では昨シーズンのJリーグ最優秀選手賞（MVP）に輝いた早川友基（鹿島アントラーズ）が得票最上位に位置しているという。地域リーグラウンドEASTにおいては、早川を筆頭に鈴木優磨、植田直通、レオ・セアラ、荒木遼太郎といった鹿島勢が上位を占めており、監督部門でも鬼木達監督が1位となっている。

一方、J1のEASTではサンフレッチェ広島の大迫敬介が1位となっており、2位以下には宇佐美貴史、中谷進之介（ともにガンバ大阪）、香川真司（セレッソ大阪）、大迫勇也（ヴィッセル神戸）、ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）らが続いている。

なお、中間結果は3月下旬、最終結果は5月下旬に発表予定だ。

速報結果は以下の通り。

◆J1速報結果

◼︎選手得票上位10位

▼EAST

1位 早川友基（GK／鹿島アントラーズ）

2位 鈴木優磨（FW／鹿島アントラーズ）

3位 植田直通（DF／鹿島アントラーズ）

4位 伊藤達哉（FW／川崎フロンターレ）

5位 レオ・セアラ（FW／鹿島アントラーズ）

6位 細谷真大（FW／柏レイソル）

7位 荒木遼太郎（MF／鹿島アントラーズ）

8位 佐藤龍之介（MF／FC東京）

9位 小島亨介（GK／柏レイソル）

10位 古賀太陽（DF／柏レイソル）

▽WEST

1位 大迫敬介（GK／サンフレッチェ広島）

2位 宇佐美貴史（MF／ガンバ大阪）

3位 中谷進之介（DF／ガンバ大阪）

4位 香川真司（MF／セレッソ大阪）

5位 大迫勇也（FW／ヴィッセル神戸）

6位 ラファエル・エリアス（FW／京都サンガF.C.）

7位 稲垣祥（MF／名古屋グランパス）

8位 鈴木章斗（FW／サンフレッチェ広島）

9位 前川黛也（GK／ヴィッセル神戸）

10位 藤井陽也（DF／名古屋グランパス）

◼︎監督別得票上位3位

▼EAST

1位 鬼木達（鹿島アントラーズ）

2位 リカルド・ロドリゲス（柏レイソル）

3位 大島秀夫（横浜F・マリノス）

▽WEST

1位 ミハイロ・ペトロヴィッチ（名古屋グランパス）

2位 イェンス・ウィッシング（ガンバ大阪）

3位 曺貴裁（京都サンガF.C.）

◼︎クラブ別得票上位3位

▼EAST

1位 鹿島アントラーズ

2位 川崎フロンターレ

3位 横浜F・マリノス

▽WEST

1位 ガンバ大阪

2位 サンフレッチェ広島

3位 ヴィッセル神戸

◆J2・J3速報結果

◼︎選手得票上位10位

▼EAST－A

1位 田中パウロ淳一（FW／栃木シティ）

2位 土居聖真（MF／モンテディオ山形）

3位 林彰洋（GK／ベガルタ仙台）

4位 ディサロ燦シルヴァーノ（FW／モンテディオ山形）

5位 氣田亮真（MF／モンテディオ山形）

6位 トーマス・ヒュワード・ベル（GK／モンテディオ山形）

7位 鎌田大夢（MF／ベガルタ仙台）

8位 菅田真啓（DF／ベガルタ仙台）

9位 宮崎鴻（FW／ベガルタ仙台）

10位 井上詩音（DF／ベガルタ仙台）

▼EAST－B

1位 杉本健勇（FW／RB大宮アルディージャ）

2位 三浦知良（FW／福島ユナイテッドFC）

3位 川島永嗣（GK／ジュビロ磐田）

4位 関口凱心（DF／RB大宮アルディージャ）

5位 角昂志郎（MF／ジュビロ磐田）

6位 泉柊椰（MF／RB大宮アルディージャ）

7位 小島幹敏（MF／RB大宮アルディージャ）

8位 笠原昂史（GK／RB大宮アルディージャ）

9位 トム・グローバー（GK／RB大宮アルディージャ）

10位 西野奨太（DF／北海道コンサドーレ札幌）

▽WEST－A

1位 藤原奏哉（MF／アルビレックス新潟）

2位 マテウス・モラエス（FW／アルビレックス新潟）

3位 舩木翔（DF／アルビレックス新潟）

4位 バウマン（GK／アルビレックス新潟）

5位 田代琉我（GK／アルビレックス新潟）

6位 奥村仁（MF／アルビレックス新潟）

7位 亀田歩夢（MF／カターレ富山）

8位 若月大和（FW／アルビレックス新潟）

9位 小野裕二（FW／アルビレックス新潟）

10位 山田奈央（DF／徳島ヴォルティス）

▽WEST－B

1位 泉森涼太（GK／サガン鳥栖）

2位 西澤健太（MF／サガン鳥栖）

3位 塩浜遼（FW／サガン鳥栖）

4位 清武弘嗣（MF／大分トリニータ）

5位 髙橋大悟（MF／ギラヴァンツ北九州）

6位 吉田真那斗（DF／大分トリニータ）

7位 ムン・キョンゴン（GK／大分トリニータ）

8位 河村慶人（FW／鹿児島ユナイテッドFC）

9位 鈴木大馳（FW／サガン鳥栖）

10位 ペレイラ（DF／大分トリニータ）

◼︎監督別得票上位3位

▼EAST－A

1位 横内昭展（モンテディオ山形）

2位 森山佳郎（ベガルタ仙台）

3位 長澤徹（湘南ベルマーレ）

▼EAST－B

1位 槙野智章（藤枝MYFC）

2位 宮沢悠生（RB大宮アルディージャ）

3位 石﨑信弘（松本山雅FC）

▽WEST－A

1位 船越優蔵（アルビレックス新潟）

2位 安達亮（カターレ富山）

3位 大木武（愛媛FC）

▽WEST－B

1位 小菊昭雄（サガン鳥栖）

2位 四方田修平（大分トリニータ）

3位 増本浩平（ギラヴァンツ北九州）

◼︎クラブ別得票上位3位

▼EAST－A

1位 ベガルタ仙台

2位 モンテディオ山形

3位 湘南ベルマーレ

▼EAST－B

1位 RB大宮アルディージャ

2位 ジュビロ磐田

3位 北海道コンサドーレ札幌

▽WEST－A

1位 アルビレックス新潟

2位 カターレ富山

3位 徳島ヴォルティス

▽WEST－B

1位 サガン鳥栖

2位 大分トリニータ

3位 ギラヴァンツ北九州