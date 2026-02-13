日本最大級のサウナメディア「サウナコレクション」の運営やサウナ施設・サウナ関連商材のマーケティング支援事業を行うHIDANEは、施設周遊型キャンペーン「サクセス24サウナホッピング」を開催している。期間は2026年3月7日まで。

■サクセス24サウナホッピング

同イベントは若年男性の頭皮をケアする花王の「サクセス24 シャンプー・コンディショナー」と、メッセプロパティーが運営する都内駅前最大級の温浴施設「FLOBA」、収容人数世界最大級のメガサウナ室を有する「MONSTER WORK&SAUNA」、屋上外気浴スペースが魅力の「ROOFTOP」によるコラボキャンペーンだ。

■「サクセス24」を体験してポイントをゲット

3施設の浴室には「サクセス24 シャンプー・コンディショナー」を設置。洗い心地と髪の仕上がりで選べる「フレッシュフィール」タイプと「モイストフィール」タイプの2種類が体験できる。「サウナの前後に頭皮をスキンケア」する「サクセス24」を試すチャンスとなる。

さらに今回は、各店舗で「サクセス24 シャンプー・コンディショナー」を販売。浴室で体験して気に入ったら、そのまま購入することが可能だ。

■「サクセス24」ジャック

さらに「サクセス24」が「FLOBA」の浴室をジャック。「サクセス24」の“モイストフィール"タイプの香りをイメージした「サクセス24 MOIST FEELの湯」が1週間に1回のペースで開催されるなど、浴室全体で「サクセス24」の世界観を感じられるキャンペーンとなっている。

■サクセス24サウナホッピング

対象となる3施設では施設周遊型キャンペーン「サクセス24サウナホッピング」を開催中だ。期間中に対象施設のいずれかを利用してQRコードを読み取ると、ポイントを獲得することができる。ポイントを集めると豪華賞品をゲットすることができる。キャンペーンは賞品がなくなり次第、終了となる。

通常利用で1ポイント、1day利用で4ポイントを獲得することが可能。ポイントは3施設すべてで共通となる。なお、賞品をポイントと交換すると今までのポイントは全てリセットされる。

■賞品一覧

「3施設1dayフリーパス」「サクセス24 シャンプー・コンディショナー」「サウナホッピングステッカー」は全店舗でポイントと交換できる。「ROOFTOP賞品」「MONSTER賞品」「FLOBA賞品」は各店舗でのみポイントと交換可能だ。

■対象施設

・「FLOBA」

住所：〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3丁目45-2

公式HP：https://floba-mitaka.jp/

・「MONSTER WORK & SAUNA」

住所：〒180-0004 東京都都武蔵野市吉祥寺本町1丁目8-3

公式HP：https://monster-ws.jp/

・「ROOFTOP」

住所：〒167-0053 東京都杉並区西荻南3丁目14-7

公式HP：https://rooftopsauna.jp/