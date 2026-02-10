Number_i、HANA、Mr.Children、Mrs. GREEN APPLE、ちゃんみな…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（2月7日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。2月7日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（2月7日（土）付）を発表しました。先週5位から5ランクダウン↓ 先週のゲストで、ファーストフルアルバム『コレクションアローン』に収録されている楽曲が5週連続でランクイン！ また、アメリカ・ニューヨークタイムズスクエアに、レトロリロンのSpotify巨大街頭広告が掲載！ これは、米津玄師、King Gnuに続く快挙です。初登場！ 1月28日にリリースされた16枚目のシングル。シングルセールスは58.7万枚で首位を獲得し、日向坂46の自己最多初週売上枚数を更新しました。先週2位から6ランクダウン↓テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のオープニングテーマが、4週連続でランクイン。初登場！ ソングライティング、トラックメイクなど、セルフプロデュースで楽曲制作を行うソロアーティスト・OSHIKIKEIGOが、2月4日に配信リリースされた新曲です。先週7位から1ランクアップ↑ 1月14日リリースされた47枚目のシングルが3週連続でランクイン。aikoさんは、先月から6月末まで続く全国ツアー「Love Like Pop vol.25」を開催中。2月10日（火）、11日（水・祝）に埼玉県・大宮ソニックシティでおこなわれます。先週の8位から3ランクアップ↑ テレビアニメ【推しの子】第3期オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲が、2週連続でランクイン。また、今年の春に自身6作目となるフルアルバム『LEGEND』をリリースすることを発表しました。先週の1位から3ランクダウン↓ TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマが、4週連続でランクイン。2月24日（火）には、ボーカル・大森元貴さんソロ名義のファーストミニ・アルバム『OITOMA』がリリースされます。先週と変わらず第3位。ドラマ「リブート」（TBS系）主題歌が、2週連続でランクイン。Mr.Childrenの公式YouTubeチャンネルでは、「CDTVライブ！ライブ！」（TBS系）で披露した「Again」のパフォーマンス映像が期間限定で公開されています。先週の9位から7ランクアップ↑テレビアニメ「メダリスト」第2期オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲が、2週連続でランクイン。そして、今週の第1位は……？初登場！ 1月29日に配信リリースされたNumber_iの新曲が1位に！ 平野紫耀（ひらの・しょう）さんがプロデュースを手がけた同曲は、表題曲として初のラブソング。初週ダウンロード数は自己最高の約8万5,000ダウンロードを記録し、ミュージックビデオも、自己最速となる1日と50分で1,000万回再生を突破しました。――番組ではほかにも、ゲストパートに渡邉美穂さんが登場。2月12日～15日に東京・草月ホールでおこなわれるコント公演「混頓vol.8」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ