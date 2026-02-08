プレミアリーグ第25節が7日に行われ、アーセナルとサンダーランドが対戦した。

アーセナルは現在、2位マンチェスター・シティに勝ち点「6」差をつけて首位を独走中。公式戦ではここ10試合でわずか1敗のみと、高いパフォーマンスを安定して発揮している。対するサンダーランドも、直近の公式戦10試合で2敗のみ。敵地での首位との対戦だが、勝ち点を少しでも積み上げたいところだった。

試合は、アーセナルがボールをコントロールしていく展開となる。対するサンダーランドは、5バックで守備をしっかり構えつつ、得点の機会をうかがう。

試合が進むにつれて盛り返してきたサンダーランドは、徐々にチャンスを作っていく。一方、アーセナルはサンダーランドの守備を崩しきることがなかなかできない。

均衡が崩れたのは42分だった。敵陣深くの右サイドでボールを保持したレアンドロ・トロサールが折り返しのパスを出すと、ボックス前で構えていたマルティン・スビメンディがシュート。左ポストに直撃しながらゴールネットを揺らし、アーセナルが先手を奪った。前半は、このままアーセナルの1点リードで終える。

後半入り66分、アーセナルが加点した。敵陣左サイドでトロサールがパスをカットしてボールを奪い返すと、ボックス内に侵入したカイ・ハヴァーツがトロサールからのパスを折り返す。これにヴィクトル・ギェケレシュが滑り込みながら合わせ、シュートをゴールネットに突き刺した。

さらに後半アディショナルタイム3分、アーセナルがカウンターに転じてガブリエウ・マルティネッリがドリブルで持ち運び、最後はギェケレシュがゴール。リードを3点とした。

試合はこのまま終了。アーセナルが3－0でサンダーランドに快勝し、公式戦4連勝を達成した

アーセナルは次節、12日にアウェイでブレントフォードと対戦。一方のサンダーランドは次節、11日にホームでリヴァプールと対戦する。

【スコア】

アーセナル 3－0 サンダーランド

【得点者】

1－0 42分 マルティン・スビメンディ（アーセナル）

2－0 66分 ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）

3－0 90＋3分 ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）

【動画】スビメンディのミドル弾で先制! アーセナルvsサンダーランド