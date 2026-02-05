













読売ジャイアンツの新外国人右腕、フォレスト・ウィットリー投手が5日、来日初となるブルペン投球を行った。











ウィットリーはアメリカ合衆国出身の28歳。201cm、94kgという身体を活かして投げる、100マイル近いストレートを武器とする右腕だ。



昨季はタンパベイ・レイズなどでプレーし、10試合登板で防御率13.50と振るわなかったが、3Aでは19試合登板で8勝4敗、防御率2.80と好成績を残していた。



宮崎キャンプ第2クール初日となるこの日、ウィットリーは武器である長身から投げ下ろすストレートを中心に投球。初日ということでやや制球にバラつきも見られたが、ミットに収まる直球の音は周囲の注目を集めた。



昨季62試合に登板したエースリリーバーの大勢や、村田善則バッテリーチーフコーチが見守る中、今季への大きな期待を感じさせたウィットリー。



巨人は優勝争いに食い込むために、ひとりでも計算できる先発投手をローテに加えたいところ。メジャーでは救援投手として腕を振ったウィットリーだが、マイナー時代には先発経験も有する。



適性を見極めるキャンプに注目したい。

























【動画】威力抜群！ウィットリーのブルペン投球がこちら



DAZNベースボールのXより













