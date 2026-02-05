2月は激動の予感!?「2026年2月の運勢」あなたの仕事運・恋愛運は？ 四柱推命占いで完全解説

ラジオ発のエンタメニュース&コラム「TOKYO FM+」がお届けする占い記事「2026年2月の運勢」（2月4日（水）～3月5日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、1月生まれから12月生まれまでの2月の全体運・恋愛運・仕事運を生まれ月別に徹底解説。出会いのチャンス、仕事の転機、金運アップの時期など、2月を最高の1か月にするためのヒントが満載です。あなたの生まれ月の運勢をチェックして、恋愛や仕事に役立ててください。――2月は人間関係や仕事の流れが大きく動きやすいタイミングです。運気の波を味方につけて、後悔のない1か月を過ごすためのヒントをチェックしていきましょう。2月は周囲との関わりが増える月です。思わぬところから声がかかり、協力者が現れそうです。仕事面ではチームでの動きが重要となり、一人で抱え込まずに頼ることで物事がスムーズに進むでしょう。ただし、人付き合いが増える分、スケジュール管理には工夫が必要です。全てに応えようとせず、本当に必要な縁を見極めていきましょう。恋愛面では穏やかながらも進展がありそうです。パートナーがいる方は、共通の友人を交えた食事会が関係に良い刺激を与えてくれそうです。シングルの方は、友人の紹介や趣味のコミュニティーでの出会いに期待できます。自然体でいることが一番の魅力になる時期です。2月は誕生月ということもあり、エネルギッシュな月です。自分の意志を貫く力が強まり、これまで迷っていたことにも決断を下せるでしょう。仕事では新しい役割を任される可能性があり、プレッシャーもありますが、実力を発揮できるチャンスです。注目度も高まるので、発言や立ち居振る舞いには少し意識を向けておくと良いでしょう。恋愛面では存在感が増す時期です。シングルの人は好きなことにひたむきに取り組む姿が魅力となり、アプローチされる機会が増えそうです。ただし、強気になり過ぎると相手を圧倒してしまうこともあります。パートナーのいる人は、2人の将来について前向きな話し合いができる時期です。お互いの夢を語り合うことで、新たな絆が生まれるでしょう。2月は勢いがある月かもしれません。表舞台に立ったり、自分のやりたいことを実現するためにがむしゃらに働きそうな時期です。今は情報収集が良いアイデアのきっかけになるのでアンテナを張っておきましょう。直感が冴える月でもあるので、ふと浮かんだことはメモしておくと後々役立ちそうです。忙しい時期こそ、1人の時間を大切にすることで、心身のバランスが整います。恋愛運は上昇中です。シングルの人は今が動くタイミングかもしれません。読書や映画など、趣味や感性が合う人との出会いがありそうです。パートナーがいる人は、お互いの良いところを見つめ合うのに良い時期です。忙しい中でも時間を作ることが大切です。2月は人脈が広がる月です。異業種の人との交流や、新しいコミュニティーへの参加から刺激を受けられそうです。仕事面ではネットワークを生かした情報収集が功を奏し、思わぬビジネスチャンスにつながる可能性もあります。SNSでの発信も好調で、共感を呼ぶ投稿ができるでしょう。ただし、交際費がかさみやすい時期なので、飲み会の頻度には気を付けてください。恋愛面では社交的な場での出会いに期待できます。シングルの人は友人の集まりやイベントに積極的に参加すると良いでしょう。会話上手な一面が魅力となります。カップルは共通の友人との交流が関係に新鮮さをもたらしてくれそうです。ただし、異性の友人との距離感には配慮が必要です。誤解を招かないよう、パートナーへの報告は忘れずに。2月は金運・仕事運が上昇する月です。昇進や異動、新しいプロジェクトへの参加など、責任ある立場を任されることもありそうです。これまでの努力が報われる実感を得られるでしょう。周囲からの評価も高まりやすい時期ですが、プライベートとの両立が課題になりがちです。仕事モードを引きずり過ぎないよう、意識的に切り替えることが大切です。恋愛面では仕事優先になりやすいですが、だからこそ限られた時間を大切にしてください。シングルの人は職場や仕事関連の場での出会いに縁があります。尊敬から始まる恋の予感もあります。パートナーのいる人は、忙しさを理由にコミュニケーションを怠ると、すれ違いが生じやすい時期です。短い時間でも顔を見て話す機会を意識的につくりましょう。2月は仕事を通じてさまざまなことが学べる月です。生きた形で新しい知識やスキルを吸収するのに最適な時期で、勉強やセミナー参加をすると実りあるものになるかもしれません。交流も広がる時期なので、人脈を広げるのにも良い時期です。旅行運も好調で、遠方への出張や小旅行から良い刺激を受けられるでしょう。恋愛面では良好な時期で、出会いや関係性の発展に期待ができる時期です。シングルの人は異業種交流会やオンラインでの学びの場で出会う相手との相性が良さそうです。共通の興味から始まる関係に期待できます。パートナーのいる方はちょっとした小旅行や、一緒に新しいことを学ぶ体験がお薦めです。料理教室でも語学でも、2人で成長を感じられる活動が関係に良い風を吹き込んでくれそうです。2月は自分を売り込むのに最適な月となりそうです。仕事でも自分をアピールできる場面が訪れるでしょう。時には悩むこともあるかもしれませんが、乗り越えることのできるエネルギーも入っています。一見ネガティブに感じる出来事も、長い目で見れば必要なことだったと後から気付くことになりそうです。こだわり過ぎず、新しい流れを受け入れる柔軟さが開運の鍵です。金運は比較的良好です。恋愛面ではちょっとしたモテ期到来のタイミングです。シングルの人は積極的にデートに誘ったり、アクションを起こすなら今月かもしれません。パートナーのいる方は惰性で続けてきた習慣を変えることで、関係に新鮮さが戻ります。マンネリを感じているなら、思い切って新しいデートスポットを開拓してみてください。美容運は良好なので髪形などイメージを変えるのに良い時期です。2月は自分のやりたいことをアピールしたくなる時期です。ただし、仕事で大きな変化を受けやすいタイミングなので、周囲の状況とのバランス感覚が大事になります。自分のやりたいことを優先し過ぎると、うまくいくものも頓挫してしまう可能性があるので、根回しやフォローが大切です。恋愛面では出会いのチャンスが増える月です。シングルの人は勇気が湧く時期なので、今まで停滞していた人には良いきっかけですが、ぐいぐい行き過ぎるのは禁物です。相手のペースを意識して進めましょう。パートナーのいる人は、同棲や婚約、将来設計など具体的な未来の話ができる時期です。押し付けず寄り添うように話し合うと良い未来が描けます。2月は健康管理が重要な月です。ゴリゴリアピールできるタイミングですが、あまりに動き過ぎると、やるべきことが増え、忙しさに追われる日々になりそうです。日々の業務を丁寧にこなすことで、周囲からの信頼が厚くなります。ただし、体調注意の暗示があるため、睡眠時間の確保も忘れずに。恋愛面では日常の中にある小さな幸せを大切にする時期です。シングルの人は職場や日常生活の中での出会いに注目してみてください。いつも顔を合わせる人の中に、実は相性の良い相手がいるかもしれません。パートナーのいる人は、一緒に料理をしたり、健康的な生活を2人で心掛けることで絆が深まりそうです。2月は趣味や好きなことに没頭することで、心が満たされる時期です。仕事でも独創的なアイデアが評価されやすく、企画やプレゼンで才能を発揮できるでしょう。レジャー運も好調で、映画やライブ、推し活などエンターテインメントを楽しむのにも良い月です。ただし、楽しいことにお金を使い過ぎる暗示もあるので、予算は決めておきましょう。恋愛面では華やかな出会いに期待できます。シングルの人は趣味の活動やイベントで素敵な出会いがありそうです。楽しんでいる姿が最大の魅力になるので、自分らしく過ごすことが大切です。カップルはデートを思い切り楽しむことで愛情が深まります。ただし、わがままになりやすい時期でもあるので、相手のやりたいことにも耳を傾けてあげてください。2月は引っ越しやリフォーム、模様替えなど住まいを整えるのにも適しています。旅行などにも向いている時期で、いつもより遠出するのも良いでしょう。仕事面では地道な努力が実を結び、これまで積み重ねてきた基盤の強さを実感できるでしょう。引っ越しや不動産に関することにも良い運気が流れているので、物件探しをしている人は良い出会いがあるかもしれません。恋愛面ではバタバタと変化の激しい時期です。シングルの人はいつもと違うイベントや場所に出掛けると、一気に発展する可能性もありますが、よく相手を見極めないと、短い恋になってしまう可能性もあるので、要注意です。パートナーのいる人は、旅行などに向いている時期です。いつもと違う場所に出掛けると運気アップします。ただし、この時期は浮気の暗示もあるので、気持ちが外に向かわないよう自戒することも大切です。2月は知識を深めるのに適した月です。専門分野の勉強や、新しいスキルの習得に力を入れると良いでしょう。ただし、まだ準備段階なので、外に向けて発信するのは少し早いかもしれません。自分の方向性を見つめ直す時間を大切にしてください。読書運が高まっているので、気になっていた本を手に取ってみてください。AIなど最新テクノロジーに触れるのもお薦めです。恋愛面では1人の時間が増えやすい暗示があります。今は自分を高める時期と捉え、体を鍛えたり知識を増やしたりして実力を養いましょう。個性を強く出そうとすると、周囲から変わった人と思われることもあるかもしれません。パートナーがいる人は、議論になると相手を言い負かしてしまう傾向があります。正論でも言い方一つで受け止め方が変わるので、上から目線にならないよう気を付けましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ3万人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を生かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4