三井不動産は2月6日～23日、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック競技大会開催に合わせ、TEAM JAPANの応援機運を高めるイベント「プリントスタジアム presented by 三井不動産」を、東京ミッドタウンで開催する。時間は11：00～20：00。

プリントスタジアム presented by 三井不動産

アトリウムには、5種類のオリンピック競技(スキージャンプ、モーグル、スノーボード、カーリング、スケルトン)を疑似体験し、その劇的瞬間の写真を撮影できる撮影体験施設を設置する。

撮影できる劇的瞬間は、V字飛行(スキージャンプ)、コブの衝撃に必死に耐える一場面(モーグル)、ストーンの前をブラシでこするスイープ(カーリング)、エアトリック(スノーボード)、時速100km以上もの風圧を顔で受け止める瞬間(スケルトン)。

撮影した画像は、二次元コードにて取得可能。プリントコーナーのカメラに二次元コードをかざすと、プリントして持ち帰ることもできる。

六本木駅から施設までの通路には、「TEAM JAPAN応援広告」を掲出。高木美帆選手や坂本花織選手らTEAM JAPANの選手たちが躍動する姿で装飾し、街全体で応援機運を盛り上げる。

TEAM JAPAN応援広告

※高木美帆選手の「高」は、正しくははしご高