「もし大谷翔平選手が野球選手でなかったら、どんな仕事をしていると思いますか？」この問いに、世界中の誰もが驚くような答えが返ってきました。人材サービスを手掛けるディップ株式会社の新CMで、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、私たち一人ひとりのキャリア観に深く問いかけるメッセージを携え、登場します。この記事では、大谷選手が語る「野球以外の仕事」から、あなたが「本当に好きなこと」を見つけるヒントを紐解きます。

世界が注目！大谷翔平選手が明かす「野球選手以外の仕事」とは？

2026年2月2日（月）より全国で放映開始されるディップ株式会社の新TVCM「自分の好きを見つけよう」篇は、単なる広告ではありません。私たちに「今している仕事が本当に好きか？」と問いかけ、自身のキャリアと向き合うきっかけを与えてくれます。

そして、同時に公開される特別対談動画では、なんと大谷選手が「野球選手以外にしてみたい仕事」について語るというのです！普段、私たちは彼を「唯一無二の野球選手」として見ていますが、もし彼が別の道を選んでいたら…？その意外な答えから、彼の多角的な思考や、野球で培った集中力、分析力、人を惹きつけるカリスマ性が、どんな分野でも活かされる可能性を感じることでしょう。

「自分の好き」を追求するディップの企業理念と大谷選手の生き様

今回大谷選手とタッグを組むディップ株式会社は、「私たち dip は夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」という壮大な企業理念を掲げています。社名「dip」自体が、dream（夢）、idea（アイデア）、passion（情熱） の頭文字から来ていることからも、その想いの強さが伺えます。

同社は「Labor force solution company」というビジョンのもと、人材サービスとDXサービスを駆使し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会を目指しています。

世界一のプロ野球選手になるという「夢」、二刀流という世界を驚かせた「アイデア」、そしてそのすべてを可能にする「情熱」。大谷選手はまさに、ディップが社会に届けたい価値そのものを体現している存在と言えるでしょう。

ディップは、「バイトル」をはじめ、「はたらこねっと」など、皆さんの身近な「働く」を支える主要サービスを多数運営しています。

ディップ株式会社（dip Corporation）

人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」

看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」

DXサービス「コボット」の開発・提供 など

新TVCM「自分の好きを見つけよう」篇：内なる情熱を映し出す

ディップ株式会社

新CMのテーマは、「様々な仕事を経験する過程で『自分の好き』を見つけよう」。大谷選手の野球人生と重ね合わせながら、内面を表現する繊細な演技と、見る者を圧倒するホームラン映像で構成されています。

15秒という短いCMの中に込められたメッセージは深く、大谷選手がボールを握りしめ、思案する姿は、野球という道を選び、二刀流という前例なき道を切り拓いた彼自身の内なる葛藤や情熱を映し出しているようです。

キャリアを考える上で、「好き」という感情は非常に重要な羅針盤となります。好きなことだからこそ努力でき、困難も乗り越えられる。大谷選手自身がその最高の見本であり、このCMは私たちに「自分の心に正直になり、本当に好きなことを見つける勇気を持とう」と語りかけているのです。

特別対談動画：「野球選手以外の選択肢」に迫る

2026年2月2日（月）全国

CMと同時に公開されるディップCEO冨田英揮氏との特別対談動画は、大谷選手の新たな一面が垣間見える貴重な機会です。これまでの対談では、彼の軌跡やWBCへの思いが語られてきましたが、今回はついに「野球選手以外にしてみたい仕事」について語られます。

この対談を通して、私たちが知らなかった大谷選手の意外な「好き」や、多角的な思考が明らかになるかもしれません。彼の言葉から、自身の可能性を広げるヒントを見つけ出しましょう。

撮影現場レポート：プロフェッショナルな素顔

2026年2月2日(月)ディップ公式 YouTube チャンネル大谷翔平選手、ディップ代表取締役社長 兼 CEO 冨田英揮氏

撮影現場での大谷選手の様子も、彼のプロフェッショナルな素顔を物語っています。クールな私服スタイルでスタジオに登場した彼は、デニムジャケットにTシャツというカジュアルながらも洗練されたスタイルで、現場スタッフが思わず「かっこいい……」と漏らしたというのも納得です。

ロッカールームのベンチに座り、野球ボールを手のひらで転がしたり、握りしめたりしながら思案する表情は、「自分の好き」を発見するというCMのメッセージを力強く伝えていました。監督が「カット！完璧です！」と声を上げ、現場スタッフから拍手が沸き起こったエピソードからも、大谷選手が野球だけでなく、表現の世界でもその集中力とプロフェッショナリズムを発揮していることがわかります。

あなたも「自分の好き」を見つけよう！

2026年2月2日（月）から放映される新CMと特別対談動画は、単なる企業のプロモーション活動に留まらない、現代を生きる私たちへの力強いメッセージが込められています。

大谷翔平選手という稀有な存在を通して、「自分の好き」を追求することの尊さ、そしてそれが人生にもたらす喜びと幸せを、ディップ株式会社は伝えようとしているのではないでしょうか。

今の仕事に満足していますか？

本当にやりたいことは何ですか？

「自分の好き」を仕事にできていますか？

これらの問いに向き合うきっかけとして、ぜひ今回のCMと対談動画に注目してみてください。もしかしたら、あなた自身のキャリアを大きく動かす「好き」のヒントが見つかるかもしれません。

ディップ株式会社は、2026年3月5日（木）より東京ドームで開催される「2026 World Baseball Classic®︎ Tokyo Pool」のメインスポンサーにも就任しており、今後も「働く」と「夢」を繋ぐ活動に期待が高まります。

あなたの「好き」を見つける旅を、大谷選手とディップが応援してくれるはずです！

