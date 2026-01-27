パーソルホールディングスは、2月7日(土)、8日(日)に北里アリーナ富士で開催されるベルテックス静岡と信州ブレイブウォリアーズの試合に冠協賛し、「パーソルDAY」を実施する。

期間中は、同会場のサブアリーナで「Work ＆ Smile Fes in SHIZUOKA」を開催。「はたらく×学ぶ×地域共創」をテーマとした各種プログラムを展開する。

両日ともに、静岡県内の高校生を対象とした「高校生のための就活フェア(魅力発見ラボ)」を実施。事前のキャリア教育プログラムを受講した高校生が、協賛企業への職場体験やヒアリング通じて企業理解を深める。

さらに7日には、静岡県内で複業人材を活用する企業が登壇するトークセッションも開催予定。実例に基づく“副業人材活用”の実態を紹介する。

8日には、高校生がベルテックス静岡および静岡の未来を構想する「日本一ワクワクする街へ～10年後の静岡を考えよう～」ワークショップを実施し、地域の可能性を議論する。当日生まれた視点やアイデアは後続施策に接続され、複業人材が地域活性プロジェクトを企画。現地視察や試合観戦などを通じて地域理解を深め、ベルテックス静岡への提案と実証フェーズへと進む見通しだ。

なお、冠試合となるベルテックス静岡のホームゲームでは、両日ともに試合前にエキシビションやオープニングショーを予定している。

【試合概要】

日時：2026年2月7日(土)・8日(日)

対戦：ベルテックス静岡 VS 信州ブレイブウォリアーズ

場所：北里アリーナ富士 メインアリーナ