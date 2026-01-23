「ホテルで100人規模の…」「昼休みに会議室で…」我が社の“新年会”事情

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。1月13日（火）の放送では、会議テーマ「宴会リサーチ案件 〜新年会ってやってますか？〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆ランチタイムの新年会

新年会、ありました！ 職場でランチ会でした。ちょっといいお弁当を上司が頼んでくれて、費用は一部のみ負担でおいしくいただきました。職場の会議室で、“昼休み”という限られた時間のなかでおこなわれたので、気軽に参加できました。

座席は“出身の都道府県順”に並んで座ったので、普段あまり話さないような方とも、共通の話題を探りながらおしゃべりを楽しめました。また、「お正月をどう過ごしたか？」と「今年の抱負」を参加者全員に聞いて、「今年は締め切りを守る」とか「○○駅の周辺がすごく変わっていた」とか「実家の父が大嫌い」とか、内容も多彩で面白かったです（神奈川県 53歳 女性）

◆社会人になって初めての新年会

私は昨年9月に今の会社に入社したのですが、新年会がある会社は初です。毎年仕事始めの日に、仕事を早く切り上げて、夕方から都内のホテルで約100人規模の新年会があります。そのときに新入社員の紹介があり、壇上に上がって緊張しましたが、スピーチはなかったので助かりました。そのほか、ビンゴ大会があったりして、自分は5千円分の商品券が当たりました。

“新年会”という名目ですが、やっていることは忘年会に近く、年末は仕事が忙しかったりするから、新年会に社員一同集める機会を設けているのかなと思いました。私は、忘年会や新年会は嫌いじゃないです（埼玉県 33歳 男性）

◆新部長の一言で急遽幹事に…

うちの部署は12名しかいない小所帯です。宴会も“歓送迎会のみ”でしたが、この前、新しく来た部長から｢ここって、忘年会とか新年会とかやらない感じ？ 仲が悪いの？｣とこっそり聞かれ、“これは……企画しろってこと？”と思い、｢やります！｣と幹事を引き受けてしまいました。

年末はみんなのスケジュールが合わなかったため、先週の金曜日に午後からお休みをとり、神社に行って安全祈願をした後、午後4時から新年会をスタートし、宴会が終わったのが午後7時！ 普段ならまだ宴会中の時間なので、お得な気分になりました（茨城県 41歳 女性）

◆会社で知り合った人たちと…

新年会ですが、私は2月末におこなう予定です。その時期に“新年会”って言うのも怪しいですが（笑）。なぜ2月なのかというと、開催場所が「沖縄」です！ 前の会社で、東京から沖縄へ仕事を教えに行ったことがあり、そのときに知り合った人たちと新年会をしようということになりました。しかし、私が東京在住のためすぐには開催できないので、気を利かして2月開催にしてくれました。

新年会のため2泊3日の強行スケジュールで行きますが、久々にみんなに会うので楽しみです（千葉県 44歳 男性）

