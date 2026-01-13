リビングデザインセンターOZONEは1月18日、越前漆器の老舗「漆琳堂」の職人を講師に招き、ワークショップ「お椀の拭き漆」を開催する。
同イベントでは、漆琳堂 塗師の嶋田希望氏の解説を聞きながら、参加者は木目の美しさを引き立てる伝統技法「拭き漆」の工程を体験できる。体験した椀は漆琳堂が仕上げを施した後、後日自宅まで郵送する。
日時は11:00と14:00の2回、定員は各回8個で事前申込制(先着順)。会場は3F weeeat! studioで、参加費は1万円(税込・送料込)。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
主夫の暮らし 第115回 「卵300円か…」物価高に直面した主夫、見知らぬおばちゃんに救われる
やばい同僚 第114回 【漫画】年末年始の話題で、同僚との会話が重くなる瞬間
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第109回 【漫画】貯蓄できる人の食事習慣は......
Z世代とはたらく 第109回 【漫画】正月休みの話が地雷に…? Z世代との職場雑談で起きたズレ
田舎あるある 第143回 【漫画】日がたつと空気が変わる? 帰省初日は喜んでくれていたはずが…
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。