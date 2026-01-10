2026年の運気はどうなる？琉球風水志・シウマが「全体運」「開運ポイント」を解説！

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、中川絵美里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。1月1日（木・祝）の放送では、店長・副店長・専属店員の4人でお届け！ さらに、ゲストには琉球風水志のシウマさんが登場！ ここでは、2026年の運気について伺いました。

シウマさんは、琉球風水志の母の影響で、大学時代から姓名判断や九星気学を研究し始め、琉球風水や姓名判断、九星気学、そして、独自に考案した数意学などを組み合わせた鑑定が驚異的な的中率を誇り、これまでに5万人以上を鑑定。「携帯電話・下4桁合計数字占い」が好評で、テレビ番組「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）などに出演しています。

◆2026年の全体運は？

山本：まずはシウマさんに、2026年がどんな年になるのか教えていただきたいと思います。2026年の全体的な運気はどうでしょうか？

シウマ：2026年は、暦の上で「丙午（ひのえうま）」「一白水星（いっぱくすいせい）」という年になるんですよ。それで、丙午を季節に当てはめると「夏」、方位に当てはめると「南」、自然界のエネルギーに当てはめると「火」もしくは「太陽、炎」のエネルギーなんですね。

山本：暑い年ですね。

シウマ：一方で、一白水星という星を自然界のエネルギーに当てはめると「水」、季節で当てはめると「冬」になるんですよ。つまり、夏と冬が同時にやってきて読みづらい1年になります。ということで、「思考と行動をシンプルにする」というのがテーマになっていきます。なので「行くor行かない」「出来るor出来ない」を明確にしておかないといけない、そういう1年になります。

稲垣：分かりやすい！

◆“隠しごと”が明るみに!?

シウマ：また、世の中の話をすると、全国各地の最高気温・最低気温が更新されるかもしれません。

全員：あー。

稲垣：最高気温は、もう想像できるよね。

中川：昨年も更新していますから。

シウマ：だけど、冷夏になるかもしれないし、猛暑になるかもしれない。暖冬になるかもしれないし、凄く寒い冬になるかもしれない、そこは本当に読めないです。あと、自然災害でいうと“水害”に注意です。ただ、この水害は“干ばつによる水不足”みたいなことが起こる可能性もあるんですよ。

山本：気象予報士さん泣かせの年になりそうですね。

ハマ：確かに、ちょっと波乱な年になりそう。

シウマ：ただ「丙午」っていう年は、いろいろ照らす力があるんですよ。寝ているものが明るみに出るので、本当に実力のある人たちが、ちゃんとした評価を得られますし、逆に、ハッタリで生きてきた人たちはすべて晒されてしまうので、それも評価の対象になります。なので、隠しごとがあるなら、明るみに出ると思っておいたほうがいいです。

稲垣：なるほど、太陽の光で明るみに。

シウマ：良い面で言うと、寝ているものが出てくるので、もしかしたら埋蔵金的なものとか……。

稲垣：徳川!?

ハマ・山本・中川：ハハハ（笑）。

シウマ：それもあるかもしれませんし、新種の何かが出てきたり、化石燃料が出てくる可能性も非常に高いです。

◆意識したほうがいいこと

稲垣：新しいことを始めるのにもいい年ですか？

シウマ：いい年ではあるんですけど、実力・実績があるか、本当に自信があるものじゃないと、相手を振り回してしまうことにつながります。

稲垣：じゃあ、新しい趣味とかは始めないほうがいいのかな？

シウマ：新しい趣味を始めることは別に悪くないですよ。

中川：ただ、迷わずに……。

シウマ：そうですね、自信を持って出来るかどうかだと思います。さらに、丙午なので「見られる」っていう1年になってくる。つまり、「美容」「着飾る」というのも開運ポイントになっていきます。「自分には何が似合うか？」を考えて、ファッションチェックや流行りを取り入れながら、見せ方を勉強していく1年になるので、「見られる」っていうことを特に意識したほうがいいです。

稲垣：僕らは比較的見られる仕事ではありますけれども、あまり、そういう職場じゃない方とか……。

シウマ：そういう人たちでも「相手を魅了する」っていうのが、すごく重要なポイントになります。

稲垣：そうか、こういう世界だけではなくてね。

シウマ：丙午の年は、「相手を圧倒する」「魅了する」っていうことを出来る人が開運につながります。ですから、きれいにして「すごくおしゃれだね」っていう一言をもらえるだけでも開運につながるんです。

ハマ：なるほど。

